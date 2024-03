Odlukom Prvog osnovnog suda u Beogradu Draganu J. Vučićeviću novčana kazna od 200.000 dinara zbog uvreda u produženom trajanju zamenjena je kaznom zatvora u trajanju od 180 dana. Vučićević nije platio državi kaznu iz krivičnog postupka, koji je protiv njega pokrenula novinarka N1 Žaklina Tatalović.

Još u septembru 2021. godine Dragan J. Vučićević proglašen je krivim zbog krivičnog dela uvrede u produženom trajanju, objavio je N1.

Kažnjen je novčano sa 200 hiljada dinara koje je bio dužan da uplati u srpski budžet. Međutim, to se nije dogodilo. Presuda Vučićeviću duže od godinu dana stajala je u fioci sudije Prvog osnovnog suda Dragiše Kesara. Posle niza reakcija advokata tužilje Srđana Dugonjića i Dragana Maravića, prošle nedelje oglasila se uprava Prvog osnovnog suda. Utvrđeno je da su pritužbe advokata osnovane i “da sudija Kesar neopravdano odugovlači postupak i gura krivičnu kaznu u zastarelost” koja bi nastupila 3. marta 2024. Traženo je i izjašnjenje sudije Kesara, koji je odmah nakon toga, ipak, dostavio sve spise krivičnom veću. Krivično veće odlučilo je da preinači presudu.

Podsetimo, vlasnik Informera je i u aprilu prošle godine otišao u zatvor, ali na jednu noć.

Tada je tvrdio da zbog novinarke N1 mora u zatvor, kao i da je kažnjen na osnovu neplaćene novčane kazne. Nakon jedne noći provedene u CZ-u, ipak izlazi iz Centralnog zatvora, a kaznu mu je kako je rekao tada, platila supruga.

Njegova supruga Marija Vučićević je tada rekla da je kaznu platila na svoju inicijativu, bez prethodnog dogovora sa suprugom, jer više nije mogla da brine za njegovo zdravlje, koje je i pre njegovog odlaska u zatvor bilo narušeno, preneo je „Informer“.

„Meni je Vučko izričito zabranio da ja to platim. Međutim, on je čovek koji ima određene zdravstvene probleme, koji štrajkuje glađu, koji je kod kuće ostavio šestoro dece, uz to i bebu od osam meseci, koja nijednom nije spavala bez njega sve ovo vreme“, rekla je Marija Đurišić i dodala:

„Ja prosto ne mogu da dozvolim da on sebe na taj način uništi, da uništi svoju decu, i da mu se, na kraju krajeva, nešto desi. Ja nisam mogla da dozvolim da njegova deca odrastaju bez oca. On će se, verovatno, jako ljutiti na mene, ali to ću ja s njim rešiti“.