Regulatorno telo za elektronske medije (REM) je u 16. jula obavestilo sve radio-stanice da im dozvole za emitovanje ističu 1. decembra bez mogućnosti ponovnog produženja, zbog čega je REM raspisao Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija u slobodnom pristupu putem terestričkog analognog prenosa na lokalnom području i području regiona.

Konkurs će obuhvatiti ukupno 200 lokalnih i sedam regionalnih frekvencija i biće zvanično otvoren objavljivanjem u Službenom glasniku, piše portal 021.

Rok za prijavu i podnošenje dokumentacije je 60 dana, a procedura odlučivanja o zahtevima trajaće do 30 dana.

Masovna kupovina radio stanica

Kakva je situacija na tržištu radio stanica možda najbolje pokazuje primer Radija S čiji je većinski vlasnik od maja 2023. godine šabačka firma S Controls, osnovana u februaru iste godine i u vlasništvu Bogdana Todorovića iz Šapca.

Prema pisanju N1, manjinski vlasnici Radija S su Irena Anđelković i Predrag Anđelković, naslednici nekadašnjeg generalnog sekretara Socijalističke partije Srbije Zorana Anđelkovića.

Javno dostupni podaci pokazuju da je od jula prošle godine predsednik Nadzornog odbora tog medija Dragan Lazić, koji je istovremeno član i Nadzornog odbora Maxim media plus, firme koja u svom vlasništvu ima Studio B, Radio JAT i TDI radio.

Lazić je do oktobra 2022. godine bio i direktor Alo media sistema, dok je upravo je vlasnik tabloida Alo Saša Blagojević 2018. godine kupio većinski udeo u RTV Studio B od Maxim media plus.

Do januara 2021. godine, stoprocentni vlasnici Maxim media plus bio je bračni par Ružica i Miloš Krdžić, da bi se njihov udeo smanjio na 49 odsto, a većinski vlasnik postala firma Global media technology iz Beograda, čiji je jedini vlasnik Saša Blagojević.

U julu 2022. godine, četiri radio stanice su dobile nacionalnu frekvenciju – Hit mjuzik FM, Radio S, Radio S2 i Plej radio.

Upliv tabloida Alo u radio scenu

Kako je UNS objavio na svom sajtu 2022. godine, Blagojević je preko firme Maxim media plus postao vlasnik i Kolorton printa, koji je 2021. godine dobio nacionalnu radio frekvenciju za Radio Cherry, radio koji nikada do tada nije emitovao program.

Međutim, ulaskom Lazića u Nadzorni odbor Radija S i njegovim vezama s Blagojevićevim firmama, može se zaključiti da vlasnik tabloida Alo ima upliv u celokupnu radio scenu u Srbiji.

Preko suvlasništva u firmi Maxim media plus, a onda i preko brojnih „ćerki firmi“ (Radio Jat, Baltazar, Rimi media group, Radio Karolina, TDI radio-televizija, Radio Seven, Radio 5, Matrix D, Lite FM i Radio Hit FM). Blagojević i Krdžići vlasnici su radio-stanica Hit music FM, TDI radio 91,8, Radio TDI Seven, TDI radio 107,5, Radio Jat, Radio TDI Central, TDI Radio Istok, Karolina lagana i fina, Radio Karolina i Radio Karolina plus, objavio je UNS.

S druge strane, Anđelkovići su do prošle godine preko S media team i „ćerki firmi“ (AS media, Radio S, Index. LCF, Pingvin i Spirit Sound MFM) upravljali dvema nacionalnim radio-stanicama, Radio S i S2 (nekadašnji Radio Index), kao i Radiom S3 (nekadašnji Radio Pingvin) i S4 (nekadašnji Gradski radio).

Lokalne i regionalne frekvencije na Javnom konkursu

Za područje Grada Novog Sada predviđeno je izdavanje sedam dozvola za emitovanje na postojećim frekvencijama.

Za područje Subotice predviđeno je izdavanje četiri dozvole, u Kraljevu pet, u Kragujevcu šest, u Novom Pazaru četiri i u Nišu pet.

Kada su u pitanju regionalne frekvencije, predviđeno je da dozvole budu izdate u regionima koji obuhvataju:

Zaječar, Knjaževac, Bor, Negotin, Sokobanju i Boljevac

Majdanpek i Kučevo

Aranđelovac, Topolu, Mladenovac, Lazarevac, Sopot i Smederevsku Palanku

Valjevo, Mionicu, Ljig, Lajkovac, Ub, Lazarevac i Obrenovac

Leskovac, Lebane, Vlasotince, Bojnik i Medveđu

Požarevac, Smederevo, Kovin, Malo Crniće i Žagubicu

Prijepolje, Priboj i Pribojsku Banju.

Ko može da konkuriše

Postoje četiri kategorije radio-stanica koje mogu da konkurišu:

one koje u momentu prijave na Javni konkurs imaju dozvolu za pružanje medijske usluge i koje nisu osnovane u godini u kojoj je konkurs raspisan

one koje u momentu prijave na Javni konkurs imaju dozvolu za pružanje medijske usluge i koje su osnovane u godini u kojoj je konkurs raspisan

one koje momentu prijave na Javni konkurs nemaju dozvolu za pružanje medijske usluge i koje nisu osnovane u godini u kojoj je konkurs raspisan

one koje momentu prijave na Javni konkurs nemaju dozvolu za pružanje medijske usluge i koje su osnovane u godini u kojoj je konkurs raspisan.

Prijavu za javni konkurs zainteresovani mediji mogu da dostave neposredno REM-u ili slanjem dokumentacije poštom adresu REM-a, Trg Nikole Pašića 5/IV, Beograd, sa naznakom „Učešće na javnom konkursu“.

