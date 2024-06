Kada su se u aprilu sastali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Francuske Emanuel Makron, francuski predsenik je istakao da je Srbiji mesto u Evropi, ali da „pitanje Kosova jeste obećanje i zalog za budućnost regiona“.

Međutim, ambasadori SAD-a u Srbiji i na Kosovu imaju različite stavove.

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil u intervjuu za NIN je rekao da je postignut napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, te da veruje da de jure priznanje Kosova neće biti uslov za ulazak Srbije u EU.

„Nikada ne bih tražio od ljudi u Srbiji da ignorišu prošlost i zaborave NATO bombardovanje, ali mislim da, zbog naše dece, zbog dece naše dece, zaista treba da pokušamo da provedemo više vremena gledajući unapred nego gledajući unazad“, rekao je Hil.

Prema njegovom mišljenju Ohridski sporazum jeste odredio neke oblasti na koje se treba fokusirati, a jedna od njih je potreba za stvaranjem Zajednice srpskih opština.

“Ovo nije počelo sa Ohridom, postoji već nekih 11 godina i mislim da je vreme da se to sprovede, ali da u kontekstu implementacije postoji jasna slika za Srbe koji žive na Kosovu. Postoje i drugi elementi kojima se treba pozabaviti, a to je normalizacija odnosa između Kosova i Srbije i verujem da se na tome može raditi i to bi trebalo da bude urađeno u kontekstu regiona”, naveo je američki ambasador u Srbiji.

Hil je dodao da ono što Evropljani traže je upravo ono što kažu da traže, a to je normalizacija – žele mir i bezbednost u regionu, a svakako i između Kosova i Srbije.

“Mislim da su vrlo jasno rekli da postoje članice Evropske unije koje ne priznaju Kosovo, tako da je pravo pitanje da pokušamo da dođemo do normalizacije tamo gde te granice neće biti granice koje dele, već granice koje spajaju, granice koje ih zaista spajaju, i nadam se da ljudi mogu da shvate šta mi ovde zaista govorimo o budućnosti i o tome kakvi će životi ljudi izgledati. I zato bi voleo da vidim mnogo više napretka na ovom planu normalizacije, i jasno je da i EU to ima na umu”, zaključio je Kristofer Hil.

Druga strana, druga priča

S druge strane, ambasador SAD na Kosovu Džefri Hovenijer zatražio je ponovo od Kosova i Srbije da sprovedu obaveze iz procesa dijaloga istakavši da se dijalog mora završiti obostranim priznanjem, prenosi Kosovo onlajn.

„Moramo se zajedno i kolektivno angažovati u ovim političkim izazovima. Posebno za Kosovo, pošto ovde radim i živim, imamo izazov za repozicioniranje odnosa sa Srbijom“, kazao je Hovenijer na Samitu o Zapadnom Balkanu.

Foto: KoSSev Dzefri Hovenijer, ambasador SAD na Kosovu

Dodaje da bi Kosovo trebalo da zajedno sa Srbijom radi na tome da agendu pogura napred.

„Da, postoji veliki broj američkih zvaničnika, uključujući i mene, koji dosta vremena troše na potrebu da Kosovo i Srbija u potpunosti sprovedu obaveze koje su dobili kroz proces koji je omogućila EU“, navodi.

Zaključak dijaloga, prema njegovim rečima, mora biti uzajamno priznanje između Kosova i Srbije i naglašava da ništa manje od toga ne ispunjava viziju koja postoji za kompletnu, slobodnu, prosperitetnu i mirnu Evropu.