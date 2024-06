Poslanik vladajuće SNS i advokat Vladimir Đukanović objavio je oglasio se na društvenim mrežama i dao svoje mišljenje o iskopavanju litijuma u Srbiji.

Đukanović je na svom profilu na društvenoj mreži Iks nizom objava komentarisao protivljenje dela građana iskopavanju litijuma i napisao „da smo i u vreme kralja Milana imali ludake koji su bili protiv uvođenja uličnog osvetljenja“.

„Bili su i protiv uvođenja železnice. Ovde su novine vređale i Teslu da je ludi naučnik. Tako i danas imamo zatucane kretene koji se protive eksploataciji litijuma. Već viđeno. No, na takve ne bi trebalo obraćati pažnju, već raditi u državnom interesu. Kopaće se, nego šta će!“, zaključio je on.

On je protivnike eksploatacije nazvao veleizdajnicima Srbije.

„Zamolio bih sve one koji su protiv eksploatacije litijuma, a to su apsolutni veleizdajnici Srbije, da me iste sekunde blokiraju i da napuste moj profil. Nemam nameru da sa zatucanim i ograničenim osobama polemišem. Uostalom, sa veleizdajnicima i nema šta da se polemiše. Posebno se to odnosi na nemačke plaćenike iz lažnih ekoloških udruženja, kao i na udbaške nacionaliste“, objavio je Đukanović.

Kopati ili ne

Podsetimo, priča oko Projekta Jadar i kopanju litijuma u okolini Loznice ponovo je došla u žižu javnosti nakon što je objavljen članak u britanskom listu “Fajnenšel tajms”, u kome se kaže da se Srbija sprema da kompaniji Rio Tinto da dozvolu za otvaranje najvećeg rudnika litijuma u Evropi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za ovaj medij da su nove garancije ove kompanije i Evropske unije (EU) odgovor na zabrinutost građana Srbije da li će projekat iskopavanja litijuma zadovoljiti neophodne ekološke standarde.

Pored toga, on očekuje da će ovaj projekat biti zvanično predstavljen u Beogradu sledećeg meseca, kao i da se nada da će to okupiti poslovne i političke lidere.

Međutim, ove izjave predsednika Srbije su u suprotnosti sa odlukom Vlade Srbije, kojom je ovaj projekat stopiran u januaru 2022. godine. „Stavili smo tačku na Rio Tinto u Srbiji“, naglasila je tadašnja premijerka Ana Brnabić.

Da tačka na ovaj projekat nije stavljena, spekulisalo se mesecima unazad, a čini se da je to sada dobilo i zvaničnu verziju. I prethodna, a i sadašnja Vlada u rudarenju litijuma i otvaranju fabrika baterija za koje se koristi prepoznaje veliku razvojnu šansu za Srbiju.

Protest na Vidovdan u Loznici protiv Rio Tinta

Nakon najava predsednika Vučića, oglasili su se i predstavnici udruženja „Ne damo Jadar“ koji su najavili veliki protest 28. juna ispred kancelarija kompanije Rio Tinto u Loznici.

Meštanka Gornjih Nedeljica Marija Petković pozvala je sve zainteresovane da tog dana dođu u Loznicu, dok je aktivista Zlatko Kokanović poručio da će se tog dana na protestu pojaviti i predstavnici brojnih nevladinih organizacija, kao i poljoprivrednih udruženja.

„Tada će biti nekih iznenađenja za opštinsku vlast i za samu kompaniju Rio Tinto“, rekla je Petković.

Ona je dodala da „imaju dojavu“ da vlasti žele da usvoje Prostorni plan i to tajno i da će, ako se to desi, možda organizovati protest i pre Vidovdana.

Pozivu na protest se priključila i koopredsednica stranke Zajedno i profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu Biljana Stojković.