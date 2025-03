Poslanik u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović kazao je danas, gostujući u Jutarnjem programu na Pinku, kako je „radnici u kulturi mogu da štrajkuju do besvesti“, te kako bi on „sva pozorišta privatizovao“, prenosi N1.

Glumcima je poručio da su oni „totalno jedan snobovski, nebitan deo društva“…

„Ja tu kad čujem te radnike u kulturi, te glumce, ja navijam, molim vas ljudi, do besvesti štrajkujte. Znači uopšte me ne zanima da li će glumci da rade ili neće da rade. Baš me briga. Ja sam za to da se privatizuju pozorišta. Što bih ja to plaćao?“, pita se narodni poslanik.

Kazao je kako (glumcima) „država daje pare preko Telekoma“.

„Država plaća vaše filmove, vaše svinjarije. I vi dođete, štrajkujete i mitingujete. Baš me briga da li ćete da primite honorare ili plate. Ja navijam da glumci doveka štrajkuju. Uopšte me oni ne zanimaju. Niti njihovo mišljenje nikada nisam uvažavao. Znači, totalno jedan snobovski, nebitan deo društva, što se mene lično tiče“, ocenio je Đukanović.