Mreža za masovni video nadzor

13.avgust 2025. I.M.

RSE: Srbija tajno širi kineski sistem nadzora uprkos upozorenjima EU

Poverljivi dokumenti do kojih je došao Radio Slobodna Evropa otkrivaju da Srbija nabavlja opremu za proširenje kineskog sistema eLTE mreže, čime se kapacitet „Sigurnog grada” povećava za još 3.500 kamera, uprkos protivljenju javnosti i kritikama EU

Vrbas i Bačka Palanka

12.avgust 2025. Andrej Ivanji

SNS-Šturmabtajlung: Naprednjačka jurišna odeljenja

Naprednjaci vole da lupetaju da su oni koji su protiv njih nacisti.  Međutim, upravo je Srpska napredna stranka po uzoru na Hitlerovu Nacional-socijalističku nemačku radničku partiju osnovala paravojne formacije slične Šturmabtajlungu (SA). U utorak uveče na delu su bile u Vrbasu i Bačkoj Palanci