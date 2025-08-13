Građani su sinoć pokušali da se sukobe sa pristalicama SNS-a ispred prostorija stranke, što je rezultovalo sa ukupno 70 povređenih, dok je policija intervenisala kako bi održala javni red, izjavio za RTS direktor policije Dragan Vasiljević
„Sinoć je u Vrbasu i Bačkoj Palanci došla do nenajavljenog okupljanja građana koji su išli ka prostorijama SNS-a sa namerom da se sukobe sa stranačkim pristalicama“, izjavio je za RTS direktor policije Dragan Vasiljević.
Policija je imala najave o okupljanjima, ali smo mislili da će ona proći bez sukoba. Okupljeni su se uputili ka prostorijama SNS-a ispred kojih se okupilo i više stotina stranačkih pristalica. Mora jasno da se kaže da nisu pristalice SNS-a išli negde da nekoga napadaju, već su bili ispred prstorija svoje stranke. Suština je da su se i u Vrbasu i u Bačkoj Palanci okupili građani sa očiglednom namerom da se sukobe sa pristalicama SNS-a“, rekao je u razgovoru za RTS direktor policije.
Prema rečima Vasiljevića samo u Vrbasu je provređeno 16 policajaca, a u zdravstvene ustanove javilo i 52 građana.
„Rezultat je da imamo 70 povređenih. Policija je u toku noći i jutra privela više lica, situacija u Vrbasu se tek jutros smirila kada je oko 6 sati došlo do razilaženja. Bilo je okupljanja i u Kragujevcu, Nišu, Beogradu. Mi nismo štitili jednu grupu, već smo štitili javni red i mir, nismo dozvolili sukob građana“, ističe Vasiljević.
Upitan da li je bilo primene sile od strane policije Vasiljević kaže da je policija samo potiskivala i razdvajala dve grupe.
„Bilo je potiskivanja simpatizera SNS-a i onih koji su došli da napadaju simpatizere SNS-a. Bilo je pokušaja napada i u Beogradu u Njegoševoj ulici. Morate da znate da je teško naći meru i obezbediti da ne dođe do sukoba u urbanim sredinama. Pritom imate i najavljene događaje koje su za policiju bezbednosno značajne, od utakmica do dolazaka stranih zvaničnika“, objašnjava Vasiljević.
Policija neće dozvoliti sukobe i napade na bilo koga
Direktor policije kaže da imaju ogroman broj nenajavljenih skupova, bez organizatora i da policija nema sa kim da razgovara.
„Policija poziva građane da poštuju javni red i mir, da se ne sukobljavaju i ne traže krivca u nekom drugom. Moraju se poštovati zakoni ove zemlje, i policija neće dozvoliti sukobe i napade na bilo koga“, rekao je u razgovoru za RTS direktor policije Dragan Vasiljević.
