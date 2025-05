Nakon progona aktivista, studenata, novinara, rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića, sada je i političar Miroslav Aleksić dobio poziv za saslušanje.

On je medijima rekao da je direktor PIO fonda Relja Ognjenović protiv njega podnep krivičnu prijavu za izazivanje panike i uznemiravanje javnosti. Ognjenović ga je tužio zato što je objavio da je PIO fond bio dva dana u blokadi u iznosu od nešto preko 40.000 evra.

„Jako je zanimljiva ta efikasnost Višeg tužilaštva kada državni funkcioneri podnose krivične prijave protiv građana Republike Srbije, opozicionara, profesora, studenata, a prijave koje mi podnosimo oni ne reaguju“, naveo je Aleksić.

Dodao je da je to konstatovao i pred policijskim službenicima kojima je rekao kako je očekivao da ga pozovu da govori nešto o prijavama koje je podnosio i o sumnjama vezanim za korupciju državnih funkcionera, uključujući i PIO fond.

„I to posebno vezano za slučaj dodeljivanja poslova preduzeće T&M Solutions kom je PIO fond dao na stotine miliona dinara za raznorazne usluge, ili npr. za to što PIO fond plaća oko 60.000 evra mesečni zakup za svoje prostorije, ili to da li je Relja Ognjenović zaista bio 15. marta u Pionirskom parku kao direktor PIO fonda sa fantomkom“, podsetio je Aleksić.

Da li se pozvao na imunitet

Istakao je i kako mu se čini da su to stvari koje uznemiravaju javnost, izazivaju paniku i dovode građane u stanje nesigurnosti, ali da je Tužilaštvu, kako je naveo, očigledno bilo važnije da se bavi time šta sam ja on objavio na društvnim mrežama na osnovu onoga što je video na sajtu Narodne banke Srbije.

„Nisam se pozvao na imunitet, dao sam izjavu, završili smo vrlo brzo, policijski službenici su bili vrlo pristojni i profesionalni. Nemam zamerki na njihov rad, a videćemo dalje šta će Tužilaštvo da radi“, kazao je Aleksić.

Izvor: Fonet