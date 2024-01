Nakon što je ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova kritikovalo američku TV mrežu HBO zbog uloge koju je glumac Miloš Biković dobio u trećoj sezoni serije „Beli lotos“, ovim povodom oglasilo se i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

„Neosnovane su tvrdnje da poznati srpski glumac Miloš Biković podržava genocid i krši međunarodno pravo“, navodi se u saopštenju.

„Republika Srbija baštini dugu tradiciju kulturnog stvaralaštva, te smo veoma ponosni na Ustavom zagarantovano pravo na slobodno naučno i umetničko stvaralaštvo. Podvlačimo da su tvrdnje ukrajinske strane neutemeljene, budući da je Miloš Biković pre svega jedan od najpopularnijih i najtalentovanijih srpskih glumaca svoje generacije, koji je, iako mlad, već ostavio traga u srpskoj, ali i međunarodnoj kinematografiji“, navodi se u saopštenju srpskog ministarstva.

Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine je na mreži Iks zapitalo televizijsku mrežu HBO – „da li je u redu da rade sa osobom koja podržava genocid i krši međunarodno pravo“.

Šta je Biković govorio?

Biković se inače, otakako je počela invazija Rusije na Ukrajinu, nekoliko puta oglašavao na ovu temu. On je ranije za TV Prva rekao da rat Rusije protiv Ukrajine smatra ne samo oružanim sukobom, već i informativnim.

„Ne vodi se rat samo oružjem, nego i informativno. Čim vam neko traži da odmah iznesete mišljenje, onda se operiše i informacijama“, rekao je tada Biković i dodao: „Ja ne volim da na komplikovana pitanja dajem pojednostavljene odgovore. Ne bih rekao da se Putin jedno jutro probudio i rešio da ubija ukrajinsku decu. Mi smo bili žrtve, ali smo predstavljani i kao agresori u svetu. To je to licemerje ovog sveta jer ono o čemu nam je korisno i zanimljivo da pričamo, to ćemo javljati, a ostalo mediji ignorišu“.

Za RTS je ranije rekao da ovaj sukob dugo traje i da je nažalost došlo do ekslacije pa se nada da će pregovori doneti rezultate jer se sve reflektuje na ceo svet.

Nastavak sukoba

Miloš Biković objavio 2019. godine da mu je zabranjen ulaz u Ukrajinu.

Državna granična služba Ukrajine tada je saopštila da zvanično nema te informacije, za BBC su tada objasnili da bi Biković obaveštenje o zabrani mogao da dobije jedino ukoliko bi pokušao da pređe državnu granicu Ukrajine.

„Poslednjih dana on nije pokušao da poseti Ukrajinu, pa ukrajinska granična služba ne zna odakle mu informacija o tome da mu je zabranjen ulazak“, navodi se tada u odgovoru.

Biković je za Radio Slobodna Evropa rekao da nije dobio zvanično obaveštenje o zabrani ulaska u Ukrajinu.

„Ja sam se samo našao na sajtu Mirotvorec koji izbacuje slike i dosijee ljudi. Ja mislim da to može da bude povezano sa tim što sam ja boravio na Krimu“, kazao je Biković za RSE.

Mirotvorec je portal nevladine organizacije na kom se objavljuju informacije o ljudima za koje ovi aktivisti veruju da su na neki način „prekršili pravila ulaska na Krim“ i „ugrozili suverenitet Ukrajine“.

Mirotvorec je „nezavisna nevladina organizacija koju je osnovala grupa naučnika, novinara i stručnjaka za pitanja istrage zločina protiv nacionalne bezbednosti Ukrajine, mira, bezbednosti čovečanstva i međunarodnog prava, koji se bave kreativnim naučnim i novinarskim aktivnostima“, piše na tom sajtu.

Na tom sajtu vode se podaci o ljudima za koje aktivisti veruju da su na neki način ugrozili nacionalnu bezbednost Ukrajine.

Biković se nalazi na tom spisku od 8. juna 2018. godine. Kako se navodi, tu se našao zbog „svesnog kršenja državne granice Ukrajine kako bi otišao na Krim koji su okupirali Rusi“.

Takođe, piše i da je učestvovao u pokušaju legalizacije aneksije Krima i da je obavljao nelegalne aktivnosti na okupiranom Krimu, te zbog učešća u snimanju filma „Balkanska međa“ tokom 2017. i 2018.

Osim Bikovića, na sajtu Mirotvorac kao nepoželjna osoba je i glumac i reditelj Gojko Mitić.