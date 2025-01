Nekadašnja državna sekretarka MUP Dijana Hrkalović proglašena je krivom u Specijalnom sudu u Beogradu po optužnici za trgovinu uticajem.

Ona je prvostepeno osuđena na kaznu zatvora od 16 meseci jer je iskorišćavanjem svog položaja u MUP-u kočila istrage i procesuiranje kriminalaca.

Drugooptuženi Dejan Milenković je oslobođen od optužbe da je počinio krivično delo zloupotreba položaja, dok je Milorad Šušnjić osuđen na kaznu zatvora od godinu dana zbog krivičnog dela zloupotreba službvenog položaja.

Hrkalović nije prisustvovala izricanju presude, kao ni advokati ni punomoćnici, dok su Milenković i Šušnjić bili prisutni.

Optužena Hrkalović, kao i nekadašnji načelnik Policijske uprave Novi Sad Milorad Šušnjić i drugooptuženi bivši načelnik za specijalne istražne metode Dejan Milenković od početka suđenja negiraju izvršenje krivičnih dela koja im se stavljaju na teret.

Hrkalović je ranije negirala da poznaje vođu organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka, kao i da ima veze sa ubistvom Vlastimira Miloševića, 30. januara 2017. godine u centru Beograda.

Ona je takođe negirala navode da je naložila načelniku novosadske policije da Darka Eleza stavi pod operativnu odbradu kako bi ga zaštitila da ne mogu druge policijske uprave da ga nadziru.

Foto: FoNet / TV FoNet Ivan Ninić

Ninić: Hrkalović može da slavi, odluka kojojm se podstiče kriminal

Advokat Ivan Ninić ocenio je za N1 da presuda izrečena Dijani Hrkalović predstavlja odluku koja je sramota za pravosuđe i koja podstiče kriminal.

„Ovo je očekivana stimulativna presuda. Verujem da ima razloga da Dijana Hrkalović pusti vatromet. Ovakvim sudskim odlukama se zaista stimuliše i podstiče kriminal. Tužilaštvo je tražilo kaznu zatvora od pet godina. Ovo je osuda koja ima osnova da se izvrši u prostorijama u kojima stanuje, dakle u svom stanu „, rekao je Ninić.

Dodao je da ona provela već osam meseci u pritvoru, kao i da joj ostaje još osam meseci kazne.

„Njoj nije ostalo puno do pune kazne. Mislim da narod uopšte ne razume i da nije propraćeno šta se njoj stavlja na teret“, ocenio je Ninić.

Foto: Tanjug / Strahinja Aćimović Dijana Hrkalović sa svojim braniocem Vladimirom Đukanovićem

A šta se to njoj sve stavlja na teret?

Optužnim predlogom Tužilaštva za organizovani kriminal Hrkalovićka se tereti zbog dva krivična dela trgovina uticajem u produženom trajanju, zbog čega je tužilaštvo tražilo da joj sud izrekne kaznu zatvora od pet godina.

Za Milenkovića tužilac je tražio godinu dana zatvora, a za Šušnjića dve godine zatvora.

Pored navedenog, Hrkalović se tereti da je 2018. godine naložila načelniku Milenkoviću da ne postupi odmah po nalozima sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu i postupajućeg tužioca, koji su tražili da im se dostavi automatska obrada mobilnog telefona Veljka Belivuka, u to vreme okrivljenog za ubistvo Vlastimira Miloševica 30. januara 2017. u Beogradu.

Kasnije je Belivuk pravosnažno oslobođen od tih optužbi, a sada je u pritvoru i optužen je za najbrutalnija krivična dela kao vođa kriminalne grupe „Principi“, među kojima je sedam teških ubistava.

Hrkalović se tereti i da je sa bivšim načelnikom Policijske uprave Novi Sad Miloradom Šušnjićem neovlašćeno prisluškivala bosanskog kriminalca Darka Eleza, koji je nedavno izručen iz Srbije Bosni i Hercegovini zbog niza, tamo počinjenih, krivičnih dela.

Podsetmo, Dijana Hrkalović uhapšena je prvi put u oktobru 2021, zbog sumnje da je trgovala uticajem, a u pritvoru je provela ukupno osam meseci. U svojoj završnoj reči zahvalila je ironično tužiocu na njegovim rečima.

„Tužiocu moram da zahvalim, čini mi svojevrsnu uslugu, jer sve one činjenice koje je on danas navodio ne koincidiraju sa svim onim što ste vi do sad čuli tokom postupka u sudnici. Postoji velika diskrepanca, ali to ćete vi u svojoj detaljnoj analizi videti, samo vas molim da pažljivo pogledate transkripte audio zapisa sa ročišta. Tužilac da je imao dokaze protiv mene, ne bi izmišljao činjenice“, kazala je Hrkalović.