Ministar kulture u ostavci Nikola Selaković nije fizički napadnut, kako su to tvrdili tabloidi i nosioci vlasti, ali i on sam, već je napadnut isključivo verbalno, saznaje „Danas“. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da se M. T. svakako tereti za ugrožavanje sigurnosti, pa da detalji incidenta nisu ni važni

U Rešenju o zadržavanju u koje je „Danas“ imao uvid nema ni jednog slova o tome da je ministar Nikola Selaković fizički napadnut.

U navedenom rešenju piše da je M.T. izvršio krivično delo Ugrožavanje sigurnosti na taj način što je „07.03.2025. godine oko 21.35 časova u Beogradu, na uglu ulica Gružanske i Vojislava Ilića, kada je sreo ministra Selakovića i istom bez razloga i povoda uputio reči uvredljive i preteće sadržine“.

Zadržavanje M. T. je određeno zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo, kao i zbog opasnosti da će uticati na svedoke.

Ono što je, takođe, neobično u ovom rešenju je nedostatak opisa na koji način je krivično delo izvršeno, tj, nije navedeno kojim rečima se osumnjičeni obratio ministru, čime mu je ugrozio sigurnost.

Rešenje je donela majorka policije Bojana Otović Pjanović koja je javnosti poznata još od slučaja nestanka devojčice Danke Ilić, kada se u toku potrage zajedno sa načelnikom UKP Ninoslavom Cmolićem pojavljivala u mnogim medijima.

Selaković tvrio da je fizički napadnut

Da je Nikola Selaković „fizički napadnut“ saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu u petak uveče.

Već narednog dana se oglasio i sam Selaković, rekavši da je fizički napadnut tako što ga je nepoznato lice udarilo u glavu.

„Nepoznato lice me je napalo sa leđa, kada sam išao od svog stana da posetim roditelje, oko 21.45 sati“, rekao je Selaković.

Počinilac ga je, kaže Selaković, psovao i rekao da će „nas nabiti na kolac, misleći na nas iz SNS-a, kako se izrazio“.

Ministar u ostavci je rekao da mu je to lice prišlo s leđa. „Kada sam se okrenuo da razgovaram s njim, on me je udario i pobegao. Udario me je u predelu glave, sa leve strane nosa“, kaže Selaković, dodajući da je isečen u predelu leve slepoočnice i da su mu naočare spale pri udarcu.

Čak je i ministar policije Ivica Dačić izjavio da je Selaković u policiju došao krvavog nosa.

Selaković je došao u petak uveče u MUP krvavog nosa i prijavio da je napadnut, ispričao je Dačić za TV Prva.

Dačić: U rešenju o zadržavanju se ne unose detalji

Ministar unutrašnjih poslova u ostavci Ivica Dačić demantovao je navode lista „Danas“ da nije bilo fizičkog napada na ministra kulture i informisanja Nikolu Selakovića, nego samo verbalnog i ocenio da su takve objave grubi pokušaj manipulacije javnosti, neistinite, neobjektivne i zlonamerne, saopšteno je danas iz MUP.

Dačić je, u pisanoj izjavi, istakao da su pripadnici MUP obezbedili sve dokaze neophodne za uspešno dalje vođenje postupka, a između ostalih i video snimke sa bezbednosnih kamera mesta događaja, koji će biti dostupni nadležnom tužiocu.

„Posledica koja je nastala, laka telesna povreda, nije od značaja za postojanje uslova za ispunjenost bića krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti, kao što bi to bio slučaj za, na primer, Nasilničko ponašanje, Teška telesna povreda i drugo, ne menja zakonsku kvalifikaciju dela, pa se u rešenju o zadržavanju ne unose detalji, već u najkraćim crtama samo opis krivičnog dela koje se stavlja osumnjičenom na teret“, objasnio je on.

Kako je dodao, imajući u vidu činjenicu da je rešenje o zadržavanju dostupno advokatu osumnjičenog i da može, kao u ovom slučaju, biti dostupno javnosti, a što može uticati na postupak koji je u toku, detalji samog krivičnog dela se ne opisuju niti obrazlažu do detalja u samom rešenju, što ne znači da o svemu advokat i osumnjičeni nisu upoznati prilikom uručenja i saopštenja o krivičnom delu koje se stavlja na teret.

On je poručio da MUP detalje video-snimaka sa bezbednosnih kamera mesta događaja, koji će biti dostupni nadležnom tužiocu, neće iznositi u ovoj fazi „kako ne bi uticali na aktuelni postupak“.

Šta kaže Krivični zakonik

Iako ministar unutrašnjih poslova u ostavci govori o tome da „laka telesna povreda nije od značaja za ispunjenost bića krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti“, Krivični zakonik ova dva krivična dela razlikuje.

Naime, prema stavu 1 člana 138 Krivičnog zakonika, „ko ugrozi sigurnost nekog lica pretnjom da će napasti na život ili telo tog lica ili njemu bliskog lica, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine“. Prema tome, krivično delo Ugrožavanje sigurnosti odnosi se na pretnju.

Sa druge strane, član 122, stav 1 Krivičnog zakonika koji se odnosi na krivično delo Laka telesna povreda propisuje da „ko drugog lako telesno povredi ili mu zdravlje lako naruši,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine“.

Dakle, radi se o dva različita krivična dela, a M. T. se u konkretnom rešenju koje se tiče napada na ministra u ostavci Selakovića tereti za krivično delo Ugrožavanje sigurnosti, a ne za krivično delo Laka telesna povreda.

