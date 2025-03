Ministar kulture Nikola Selaković fizički je napadnut na ulici u Beogradu, objavio je RTS.

Pojedini mediji tvrdili su da je bilo više napadača.

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u petak uveče potvrdio da je Selaković napadnut.

„Želim da vas pozovem da sačuvamo mir, jer pristojnu Srbiju ne mogu da pobede. Napali su večeras i ministra Selakovića. Misle da su time rešili neki problem. Nisu. Samo su pokazali još jednom šta stvarno misle o demokratiji u zemlji i kako bi se odnosili prema ljudima koji drugačije razmišljaju od njih“, poručio je Vučić na Instagram nalogu buducnostsrbijeav.

Dobro sam

Ministar u ostavci Selaković rekao je u subotu, gostujući u Dnevniku RTS-a, da se dobro oseća posle sinoćnjeg napada.

„Nepoznato lice me je napalo sa leđa, kada sam išao od svog stana da posetim roditelje, oko 21.45 sati“, rekao je Selaković.

Počinilac ga je, kaže Selaković, psovao i rekao da će „nas nabiti na kolac, misleći na nas iz SNS-a, kako se izrazio“.

Ministar u ostavci je rekao da mu je to lice prišlo s leđa. „Kada sam se okrenuo da razgovaram s njim, on me je udario i pobegao. Udario me je u predelu glave, sa leve strane nosa“, kaže Selaković, dodajući da je isečen u predelu leve slepoočnice i da sumu naočare spale pri udarcu.

Kaže da je uzeo povrednu listu nakon pregleda kod lekara i da je slučaj prijavio policiji.

„To je ono što svako normalan treba da uradi kada se nađe u ovakvoj situaciji. I? Prijavio sam slučaj. Otišao, preuzeo povrednu listu nakon pregleda i to je to“, naveo je Selaković.

Ovaj napad na sebe doveo je u vezu sa „velikom nervozom kod blokadera”. Isto to je pre njega baš tako rekao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

