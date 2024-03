Većina medija koji su pod kontrolom vlasti u toku dana preneli su vest o zahtevu FK Partizan o tekstu pod istim naslovom: „OD „VUČIĆU PEDERU DO VUČIĆU, POMAGAJ“ Svi čelnici Partizana pokazali neviđeno licemerje„.

Kako su preneli: „Niko iz uprave ni Košarkaškog kluba Partizan, ni Fudbalskog kluba Partizan niti Sportskog društva Partizan ovim povodom nije oglasio niti izgovorio reč osude nakon jučerašnjeg skandiranja na košarkaškoj utakmici između Partizana i Olimpijakosa“.

Pedantni statističari medija koji su pšod kontrolom vlasti zabeležeili su da su „12 sati kasnije stigle zvanične molbe u Ministarstvo finansija Republike Srbije da se FK Partizan uplati pet miliona evra kako bi pokrili svoje dugove i dobili licencu da naredne godine igraju Ligu Evrope“.

Nakon medijske hajke koja je bila aktivna tokom dana, o tome je u obraćanju medijima govorio i predsednik Aleksandar Vučić.

On je u toku svog obraćanja naciji prokomentarisao „da se zbog toga ministar Mali mučio ceo dan“.

„I glavni peder u državi, to sam ja, mučio se ceo dan. Da bi ovi što nisu glavni pederi zbog svoje neodgovornosti i ogromnih dugova mogli da igraju u Evropi. Pa smo pomogli koliko smo mogli. Užasno je stanje u finansijama Partizana. I u Zvezdi je, iako je malo bolje. U Partizanu ima jedna dobra vest za navijače tog kluba. Država je svoje uradila, i omogućili smo 3.2 miliona evra fudbalskom klubu Partizan. Dobra je stvar to da je rukovodstvo Partizana prihvatilo da ogole svoje finansije, i da naši eksperti mogu da naprave stvarne programe, kako da se ozdravi Partizan. Ne samo na šest meseci da se preživi, nego dugoročno. To je prvi, ali veliki korak. Na putu su ozdravljenja, ali će to biti dug i težak proces. Taj dug je preko 50 miliona evra. Zvezdin dug je manji, ali i da je toliki, bio bi teže podnošljiv“, rekao je Vučić.