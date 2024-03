Milorad Dodik je stigao do krajnjih granica strpljenja i tolerancije koje su za njega imali Evropska unija i Sjedinjene Države, rekao je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Volfgang Petrič , u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.

Tokom sednice Narodne skupštine Republike Srpske, Dodik je rekao da će se predstavnici srpskog naroda povući iz državnih institucija ukoliko odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita ne budu proglašene ništavnim u državnom parlamentu.

Takođe je rekao narodnim poslanicima da američkog, britanskog i nemačkog ambasadora u BiH, kao i Šmita, treba proglasiti „neprijateljima“.

„Ovde se ne radi toliko o Izbornom zakonu, nego o tome da se Bosna i Hercegovina približava Evropskoj uniji, što bi značilo kraj njegovih šarada. On zna šta bi onda vladavina prava značila za njega“, rekao je Petrič, komentarišući raspravu u Skupštini Repubblike Srpske o Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine.

Za Dodikove pretnje da se ambasarodi proglase neprijateljima, Petrič kaže da ih ne treba uzimati toliko ozbiljno.

„Radi se o nekome ko nema apsolutno nikakvu moć ni uticaj na međunarodnoj sceni, neko kome je zabranjen ulazak u SAD, i ko je jedan od najgorih političara, koji istovremeno želi da skrene pažnju sa ekonomske katastrofe u kojoj se nalazi Republika Srpska“, kaže Petrič.

Bez glasa razuma

On napominje da je u momentu Dodikovog dolaska na vlast, Republika Srpska brojala 1,1 milion stanovnika, a da je taj broj pao na 700.000. Ako se ovo nastavi, gospodin Dodik će vladati nad praznom zemljom, kaže Petrič.

„On je uništava, a ja se pitam- kako ljudi mogu ovo da prihvate? Naravno, oni koji znaju da je ovo što on radi veoma loše za njih i za zemlju, oni odlaze. Zbog toga, nije preostao niko da bude glas razuma. Bolje reći, tih glasova je ostalo premalo“, rekao je Petrič.

Petrič podseća da se situacija u Evropi promenila u odnosu na pre tri godine, kada je Dodik iznosio slične pretnje. Kako kaže, sada imamo rat ruskog agresora, njegovih ruskih prijatelja, protiv Ukrajine. Imamo rat na Bliskom istoku. Dakle, Evropa je okružena sukobima i veoma složenim situacijama.

„Mislim da je strpljenje za gospodina Dodika na izmaku. On je imenovao te zemlje, njihove ambasadore, kao neprijatelje, a bojim se da će te zemlje postupiti veoma odlučno po tom pitanju. Evropa, EU, SAD, neće prihvatiti da Putinov bliski prijatelj pokušava da vodi svoj mali rat protiv civilizacije, protiv svog naroda, protiv Evrope. To je apsolutno neprihvatljivo“, izričit je Petrič.

Borba protiv vlastitog naroda

Bivši visoki predstavnik kaže da je situacija u BiH tužna i napominje da u Austriji podržavaju tu zemlju, kao i da je on tamo radio i da mu je srce uvek za BiH, zbog čega i prati razvoj događaja.

„Kad vidite te političke aktere, a to nije samo gospodin Dodik nego ima i drugih drugih koji ne preuzimaju odgovornost za svoj narod. Ovo je za mene stvarno kulturološki šok, da nakon toliko vremena, nakon više od 25 godina od završetka rata, oni još „ratuju“ jedni protiv drugih. Napoletku, svi ti nacionalistički lideri bore se protiv vlastitog naroda. Ovo je autodestruktivna situacija, i to me stvarno brine. Zaista me ne veseli to što odluke i dalje mora donositi visoki predstavnik. Veselim se danu kada će Parlament BiH početi sam da donosi teške odluke“, izjavio je Petrič.

Napominje i da u evropskim prestonicama i u Vašingtonu, postoje planovi za nepredviđene situacije.

Putinov posao

„Sada postoji jasna volja, ako ovo ne bude delovalo, ljudi koji su odgovorni za to će biti uhvaćeni, dovedeni pred lice pravde. Mislim da je sada najvažnija stvar u celoj Evropi, uključujući posebno Bosnu i Hercegovinu, ali i Kosovo, da se održi bezbednost ljudi. I neće biti dozvoljeno da neki, koji su prijatelji gospodina Putina, sada rade Putinov posao na Balkanu. To definitivno neće biti dozvoljeno.“, kaže Petrič.

On podseća da je 27 članica Evropske unije jednoglasno dalo istorijsku priliku Bosni i Hercegovini da pregovara o članstvu, što podiže i odgovornost Bosne i Hercegovine na viši nivo.

„Sa ovim se treba uhvatiti u koštac, EU će definitivno podržati one koji to žele, i mislim da bi to trebala biti koalicija demokrata, bosanskih patriota. Oni bi se sada trebali okupiti i reći, iskoristićemo ovu istorijsku šansu, ovu istorijsku priliku za našu zemlju, mi ćemo napredovati, a ostali koji ne žele da nam se pridruže, neka ostanu po strani“, zaključio je Petrič.

Vučić „disciplinuje“ Dodika

Da Zapad pritiska predsednika Srbije, Aleksandra Vučića zbog Dodika, izjavio je nedavno ministar odbrane, Miloš Vučević. Prema njegovim rečima, od Vučića se traži da „disciplinuje“ Dodika i Banjaluku.

Bez obzira na to, predsednik Republike Srpske redovan je gost na okupljanjima Srpske napredne stranke.