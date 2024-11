Koliko je policija u Srbiji uzdržana kada su u pitanju demonstranti? Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić smatra da MUP na protestima reaguje samo kada neko fizički napadne policiju.

On j u emisiji „Hit tvit“ na TV Pink rekao da će policija ostati faktor stabilizacije javnog reda i mira i uzdržana, ali da se neće tolerisati drastično narušavanje javnog reda.

„Za napade na državne institucije, na policiju, biće privođenja, biće podnošene prijave, a šta će tužilaštvo i sudovi dalje da rade, to je na njima“, kazao je Dačić.

Praksa je, međutim, nešto drugačija. Iako je u proteklim danima zaista u više navrata primećeno popustljivo ponašanje pripadnika policije, postoje i slučajevi koji osporavaju tvrdnje ministra unutrašnjih poslova.

Pretučeni penzioner?

Građanski pokret Bravo zatražio je u nedelju hitnu reakciju kako bi se procesuirali pripadnici policije koji su, tvrde, nekoliko dana ranije teško povredili penzionera Iliju Kostića, starog 74 godine, u policijskoj stanici u ulici Kraljevića Marka.

„Ilija Kostić je osoba koja je pre nekoliko dana ispred novosadskog suda upotrebila biber sprej i poprskala jednog od pripadnika policije u kordonu. Njegov čin je neprihvatljiv i biće zakonski gonjen, ali fizičko povređivanje u stanici je nedopustivo“, naveli su iz pokreta Bravo.

Kako prenosi ovaj pokret, Kostić tvrdi da je, dok je čekao u stanici, zadobio udarac kolenom u predelu prepona, a potom i snažan udarac u glavu od strane dvojice nabildovanih policajaca ili osoba koje su bile prisutne u stanici. Zbog težine povreda je, kako kaže, morao da bude operisan.

U nedelju je ovu informaciju za „Danas“ potvrdila i Kostićeva supruga.

„Operacija je završena. Zbog težine povreda morali su da mu amputiraju jedan testis, jer su povrede bile takve da je morala da se uradi amputacija“, rekla je ona.

Beogradski centar za ljudska prava je povodom ovog slučaja podneo krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu i inicijativu za pokretanje postupka kontrole pred Zaštitnikom građana.

Dačić: Nisu konstatovane nikakve povrede

O penzioneru Iliji Kostiću govorio je u nedelju i ministar unutražnjih poslova, koji je istakao da lekari nisu utvrdili da on ima povrede, ali da sve treba ispitati.

„On je dva dana bio u policiji, otpušten je pre dva dana, a danas se požalio. Tri puta je obavljan lekarski pregled, nisu konstatovane nikakve povrede i sada ispada da ga je neko u policiji pretukao. Naravno, sve treba ispitati“, rekao je Dačić.

Na pitanje da li postoje potvrde da nije bilo povreda, Dačić je odgovorio da kada potvrdu tri puta daju lekari, „stvarno ne zna šta više treba“.

„Ali naravno, MUP ima svoju unutrašnju kontrolu i nije to problem, ali nemojte takve zloupotrebe. Sada pričamo, to je starac od 74 godine – jeste, ali on je bacio sprej policajcu u oči, kako tada nije bio starac“, rekao je Dačić.

Hapšenje Save Manojlovića

U sredu su pripadnici Policijske brigade na Starom savskom mostu uhapsili lidera pokreta Kreni-promeni Savu Manojlovića, i to tako što su ga oborili na zemlju i stavili mu lisice. Manojlovića je policija potom uhvatile za ruke i noge i odnela sa mosta. Na snimku koji je objavio pokret Kreni-promeni vidi se kako ga policajci nose, dok on glasno zapomaže zbog bolova. Nakon što je odveden u policijsku stanicu, Manojlović je prebačen u Urgentni centar, saopšteno je iz Kreni-promeni.

Tužiteljka Jasmina Paunović je u emisiji „Utisak nedelje„ izjavila da je prilikom hapšenja Manojlovića policija upotrebila prekomernu silu.

„Tužilac mora da vodi računa prvo o čoveku, drugo o državi. Ovde je policija primenila prekomernu silu. Sedeo je, imao je vezane ruke na leđima, a oni ga onda nose i sprovode do automobila. On je zbog povreda koje je dobio završio u Urgentnom centru“, navela je Paunović.

Tužiteljka je istakla i da je ta „prekomerna sila policije trebalo, ne samo Savi Manojloviću, nego svima koji gledaju da utera strah“.

„Policija prva krenula sa odgurivanjem“

I šefica odborničke grupe pokreta Kreni-promeni u Skupštini Beograda Tanja Mićić rekla je za „Vreme“ da je policija bez ikakve potrebe primenila silu i uhapsila Manojlovića.

„Mi smo došli gore na most, stali uz kordon i podigli ruke. Hteli smo da pređemo na novobeogradsku stranu peške. Savo im je rekao šta planiramo. Policija nije dozvolila i došlo je do guranja. Savo se opirao guranju i praktično se došlo do situacije kao da je on hteo da probije kordon, a suština je da je policija prva krenula sa odgurivanjem i nasilnim ponašanjem. Onda su ga policajci ščepali, kao i gradskog odbornika Aleksandra Jovanovića. Videla sam da su njih dvojica na betonu, a čula sam Savu da urla. Njih dvojicu su odneli ispod mosta, stavlili u maricu i odvezli u Policijsku stanicu na Novom Beogradu“, kaže Mićić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon hapšenja Manojlovića na svom Instagram profilu objavio video-snimak u kom komentariše kritike upućene pripadnicima policije.

„Čak i kad policajci ne bi intervenisali, već samo pokušali da ih sklone oni ne bi da se sklone, već bi kao svinje skičali tražeći pažnju i osudu za srpske policajce koji su se ponašali profesionalno i osudu srpske države“, rekao je predsednik Srbije.

Hapšenja aktivista

Osim Manojlovića i Jovanovića, na protestima su u proteklih mesec dana uhapšeni i brojni aktivisti i studenti. Mila Pajić iz organizacije „Stav“ navela je ranije da su je 8. novembra, zajedno sa koleginicom sa fakulteta, priveli policajaci u civilu. Tek kada su odbile da pođu sa njima, oni su „preko volje“ pokazali značke, a zatim ih „strpali u automobile“ bez registarskih tablica.

Ona je navela da ni Ministartvo unurašnjih poslova ni Bezednosno informativna agencija satima nisu mogli da kažu njihovim roditeljima da li su uhapšene ili ne, kao ni u kojoj se policijskoj stanici nalaze.

Dan nakon protesta u Novom Sadu, 5. novembra, policija je uhapsila studenta Relju Stanojevića, kome je na teret stavljano krivično delo napad na službeno lice. Stanojević je na protestu branio devojku od nekoliko ljudi sa kapuljačom na glavi, koji su se tek kasnije legitimisali kao pripadnici policije.

„Devojku su mi tukli, ja sam gurnuo jednog od njih i onda oni mene vuku od tamo“, kazao je Stanojević za televiziju N1, koja je snimila ceo incident. Uprkos tome, Stanojeviću je određeno zadržavanje do 30 dana. Tek posle 17 dana je pušten iz pritvora.

„Atmosfera se kreće ka ključanju“

Ivica Dačić je u emisiji „Hit tvit“ rekao i kako očekuje da opozicioni poslanici opstruišu i blokiraju sednicu o budžetu, ocenivši da se “atmosfera kreće ka ključanju” i da je ideja da na sednici dođe do nasilja.

On je povodom pokušaja poslanice Demokratske stranke (DS) Dragane Rakić da otme štit policajcu na nedavnom protestu ispred novosadskog tužilaštva, rekao da je to napad na službeno lice i da su protiv svih koji su u tome učestvovali podnete krivične i prekršajne prijave, a da li će im Tužilaštvo i Sud odrediti pritvor, to on ne zna.

„Za poslanike neće biti privilegija da neko može da napada policiju. Policija će se truditi da tek u krajnjoj instanci interveniše“, rekao je Dačić.

On je, zatim, govorio o policiji u vreme “bivše vlasti”, podsetivši kako se ponašala policija za vreme vladavine Demokratske stranke.

„Tada su prebili Aleksdandra Vučića iako je bio poslanik. Na Borislanva Pelevića su pucali gumenim metkom iako je bio poslanik. Takve naredbe su dolazile iz kabineta tadašnjeg predsednika (Boris Tadić)“, naglasio je Dačić.

Međutim, Dačić je propustio da spomene da je u vreme prebijanja sadašnjeg predsednika države pre 16 godina upravo on bio ministar unutrašnjih poslova.

Naposletku je pozvao sve da ne pribegavaju nasilju i ne provociraju policiju.

Amnesti: Nezakonita primena sile

Nasuprot tvrdnjama Ivice Dačića, u godišnjem izveštaj Amnesti internašnala za 2023. godinu objavljenom ranije ove godine, navedeno je da policija u Srbiji „često“ nezakonito primenjuje silu i diskriminiše građane, a protesti ponekad protiču uz jako prisustvo policije.

Dalje piše da „vlasti rutinski angažuju privatne kompanije za obezbeđenje čiji su ljudi ponekad u civilnoj odeći i bez obeležja, kako bi preuzeli policijski posao na protestima, često koristeći nezakonitu silu”.

Izvori: Vreme/N1/Danas