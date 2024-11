Pripadnici Policijske brigade su na Starom savskom mostu uhapsili lidera pokreta Kreni-promeni Savu Manojlovića. Oborili su ga na zemlju i stavili mu lisice. Potom su ga bukvalno odneli sa mosta. Na snimku se vidi kako ga policajci nose, dok on glasno zapomaže. Nakon što je odveden u policijsku stanicu, Manojlović je prebačen u Urgentni centar, saopšteno je iz Kreni-promeni.

Ranije je saopšteno da je nakon što je policija brutalno odvela Manojlovića, tako što su ga uhvatili za ruke i noge iako se on, ne oseća dobro. Zbog toga je i pozvana Hitna pomoć.

Kako su javili članovi pokreta Kreni promeni, Manojlović se ne oseća dobro zbog brutalnog ponašanja pripadnika policije prema njemu.

Podsetimo nakon sukoba na Starom savskom mostu Manojlovića su uhapsili policajci.

Pored Manojlovića lisice su stavljene i gradskom odborniku tog pokreta Aleksandru Jovanoviću.

Mićić: Policija ščepala Manojlovića, bez ikakve potrebe upotrebljena sila

Tanja Mićić, šefica odbornika pokreta Kreni-promeni u Skupštini Beograda, je navela za „Vreme“ da je policija bez ikakve potrebe primenila silu i uhapsila Manojlovića i Jovanovića.

„Mi smo došli gore na most, stali uz kordon i podigli ruke. Hteli smo da pređemo na novobeogradsku stranu peške. Savo im je rekao šta planiramo. Policija nije dozvolila i došlo je do guranja. Savo se je opirao guranju i praktično se došlo do situacije kao da je on hteo da probije kordon, a suština je da je policija prva krenula sa odgurivanjem i nasilnim ponašanjem. Onda su ga policajci ščepali, kao i gradskog odbornika Aleksandra Jovanovića. Videla sam da su njih dvojica na betonu, a čula sam Savu da urla. Njih dvoje su odneseni ispod mosta, stavljeni u maricu i odvezeni u Policijsku stanicu na Novom Beogradu“, kaže Mićić.

Dodala je da je avokat pokreta Kreni-promeni sa uhapšenima, kao i da se za sada ne zna za šta će biti optuženi.

Blokada Brankovog mosta u podne

Podsetimo , inicijativa „Most ostaje“ najavila je za sredu u 12 časova blokadu Brankovog mosta zbog uklanjanja šina i asfalta na Starom mostu.

Kod Starog savskog mosta trenutno se nalaze predstavnici građanskih inicijativa koje se protive rušenju mosta i članovi pokreta Kreni- promeni.

Sa obe strane mosta raspoređeni su kordoni policije opremljene za razbijanje demonstracija.

Aktivisti pokušavaju da premeste čunjeve sa Savskog mosta u ulicu Vudroa Vilsona u nameri da blokiraju saobraćaj prema Beogradu na vodi.