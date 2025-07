Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević požalio se javnosti da mu je napadnut dom.

„Mi nismo bili tu, bili smo u Vrnjačkoj Banji. Uništili su kuću, tu živim sa malom decom. Verovatno su pratili gde sam“, rekao je Vučićević koji se vanredno uključio u program televizije čiji je vlasnik.

„To je radničko naselje, nije Dedinje, Banovo brdo. Izgađali su celu kapiju sa farbom. Tu je i neka kesa. Sve sam prijavio. Odvaljen je i deo fasade, kao su nečim tvrdim gađali, možda čak i pucali. Komšije kažu da su čule prasak. To je sigurno nečim jakim udareno. I komšiji su zid farbali. Tu je bio parkiran auto komšije, uništili su mu auto farbom. Najviše me brine ovaj gore oštećeni deo, odvaljene fasade. To nije moglo tek tako, to je moralo sa nečim jako teškim da se udari. Ovo su delovi odvaljene fasade. Moralo je biti gađano ili pucano sa nečim“, ocenio je on u programu TV Informer naglasivši da je sve prijavljeno policiji.

Dejan Vukelić, zamenik Dtragana J. Vučićevića nije uopšte imao dilemu da je u pitanju – terorizam.

„Ovo je političko-teroristički napad“ – ocenio je Vukelić u programu ove televizije.