Tržnica Kragujevac

Na licu mesta

09.avgust 2025. Nedim Sejdinović

Kragujevac: Aca, Toma i šumadijske „ustaše“

Kragujevac je grad gostoljubivih ljudi i pitkih kafana. Može se primetiti neka vrsta komparativne prednosti siromaštva. Tu je Aca Vučić došao na noge Tomi Nikoliću, kome se brk smeška dok gleda šta se dešava onome koji ga se onako brutalno otarasio kada mu je poslužio svrsi