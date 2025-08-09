Na građevinskoj tabli gradilišta hotela gde je minirana stena pa je kamenje oštetilo dvadesetak automobila, piše Kopaonik Construction. Njen vlasnik ima nepune 24 godine i tatu čiji su prijatelji pre nego što su dospeli u zatvor bili uticajni

Na Kopaoniku, u petak popodne, desila se eksplozija koja je izazvala miniranje stene, pa je kamenje poletelo na sve strane i oštetilo oko 20 automobila.

Policija radi na utvrđivanju okolnosti koje su dovele do eksplozije.

Građevinska tabla

Prema fotografiji table sa gradilišta, koja je ustupljena redakciji N1, vidi se da je investitor firma Kopaonik Construction, čiji su suvlasnici BBSE Investments doo iz Beograda i Interfast doo iz Ovče. Interfast doo je istovremeno, prema podacima sa table, i izvođač radova.

Prema istraživanju N1, Kopaonik Construction doo je od juna 2023. do aprila 2024. bilo u vlasništvu MK Mountain resort doo Miodraga Kostića, a zatim ga u celini preuzima BBSE Investments, da bi u junu u suvlasništvo od 50 odsto ušao Interfast doo.

Zatim: prema javno dostupnim podacima Agencije za privredne registre, vlasnik BBSE Investments je Andrija Radovanac, koji ima nepune 24 godine. On je sin Aleksandra Radovanca, kojeg su mediji dovodili u vezu sa Nemanjom Stajićem, nekadašnjim sekretarom Sekretarijata za poslove legalizacije u Beogradu.

Kako je pisao BIRN pre tri godine, firma BBSE upisana je u Katastru kao vlasnik zgrade u Neznanog junaka 23 na Dedinju gde stanove imaju Veselin Milić načelnik Policijske uprave za grad Beograd, članovi porodice Nemanje Stajića i Milenijum tim.

Ja tebi ti meni

Zgrada je u Katastar upisana na osnovu Zakona o ozakonjenju, za šta je u Beogradu bio zadužen upravo Nemanja Stajić.

Osim ove zgrade, Aleksandar Radovanac se vodi i kao investitor zgrada u naselju Sunnyville, vlasnik je hotela Konstantin Veliki u centru Beograda i Rizorta Kovilovo kupljenog iz stečaja po dvostruko nižoj ceni od procenjene. Taj stečaj je vodio Novak Stajić, Nemanjin rođeni brat.

Nemanja i Novak Stajić uhapšeni su u februaru ove godine. Nemanja je uhapšen zbog sumnje da je odobrio ozakonjenje niza nelegalno sagrađenih objekata. Protiv Novaka Stajića je podneta krivična prijava zbog sumnje da je preko njegove firme Loyal Trust doo obavljana nezakonita kupoprodaja stanova i garaža, i na taj način prikrivano nezakonito poreklo imovine.

Staro poznanstvo

Izvođač radova na gradilištu na Kopaoniku, ujedno i jedan od investitora, je Interfast doo iz Ovče, koja je u stoprocentnom vlasništvu Darka Filipovića i postoji još od ’90-tih godina.

Hotel na Kopaoniku na čijem gradilištu je minirana stena, nije prva saradnja Interfasta i porodice Radovanac. Zajedno su radili i na izgradnji stambenog kompleksa Sunnyvile.

Izvor: N1

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.