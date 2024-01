Britnski „Gardijan“ je pre neki dan objavio urednički komentar o srpskom „nacionalističkom autokrati“ Aleksandru Vučiću koga treba „obuzdati“ jer se pod njegovom vlašću „kršenjem demokratskih normi i vladavine prava“ Srbija sve brže udaljava od Evropske unije.

Ugledni nemački nedeljnik „Cajt“ sada donosi tekst o demonstracijama u Srbiji posle izbora, o izbornim manipulacijama i Vučićevoj sposobnosti da se Briselu ponudi kao „rešenje za Kosovo, a ne kao problem“.

„Gubitak Beograda je za Aleksandra Vučića mogao da bude ‘početak kraja'“, piše nemački nedeljnik. „Toga se plašio i sam predsednik. Znao je kako to da spreči“, piše novinar Ulrih Ladurner.

On opisuje manipulacije na izborima, kao i demonstracije koje su usledile. I postavlja pitanje – zašto Evropska unija na sve to ćuti?

„Vučić je u poslednjih deset godina snažno podrio demokratiju svoje zemlje. Štampa je praktično upodobljena, opozicija potkresana. Srpski vlastodržac ne učestvuje u sankcijama Evropske unije protiv Rusije. I sada izborne manipulacije. Postavlja se pitanje, kako to Vučiću prolazi?“

Odgovor je – Kosovo

Ladurner navodi da se „odgovor mora tražiti u kosovskom konfliktu“.

„U Briselu se veruje da samo Vučić može da reši te probleme. U njemu vide jakog čoveka koji će objasniti Srbima da je Kosovo nepovratno izgubljeno. Samo nacionalista Vučić može srpskoj naciji objasniti gubitak jedne od ‘njenih’ pokrajina. U Briselu se drže te teorije. Pa se zbog toga drže i Vučića“, piše u tekstu uglednog nedeljnika.

Ali zašto bi Vučić oslobodio put za nezavisnost Kosova, pita se novinar.

„Ako bi to uradio, izgubio bi ključnu poziciju. Sve dok je ima, Brisel ima razumevanja za njega. Zato igra na vreme. Do sada on u pogledu Kosova nije napravio ključne ustupke. Brisel i dalje ostaje strpljiv – i tih.“

Zanimljivo je da pre tačno godinu dana Ladurner pisao o sličnoj temi, odnosu EU prema Vučiću, a da je predsednik Srbije na taj tekst odgovarao na konferenciji za medije, podseća Dojče vele.