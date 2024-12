Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izrazila je žaljenje „što su neke parlamentarne političke stranke prešle u ekstremističke pokrete“, a parlamentarci iz opozicije u ekstremiste i zahvalila pristojnoj, većinskoj Srbiji koja ne želi da učestvuje u nasilju i mržnji, da im se suprotstavlja kako ne bismo imali nemile scene na ulicama, prenosi „Politika“.

„Srbija je vanredno stabilna zemlja. Većinska Srbija je toliko trpeljiva. Zabezeknuta sam koliko smo trpeljiv i smiren i pribran narod da bi čuvali naš unutrašnji mir i stabilnost, da ne reagujemo na ekstremiste, jer ovo jesu ekstremisti a ne političari“, rekla je Brnabić za TV Pink odgovarajući na pitanje o protestima i da li su joj ove nedelje postali jasniji zahtevi opozicije koji su postali difuzni, kojima traže i odgovornost vlade i protestuju zbog rušenja Generalštaba i Savskog mosta.

Brnabić je dodala da joj je žao što su neki postali ekstremisti, a ne političari, licemeri, a ne revolucionari.

Kaže da smo svakodnevno svedoci nasilja ekstremne manjine nad većinskom, pristojnom, normalnom Srbijom.

Ocenila je da se naše društvo jako, jako dobro drži ali da neko mora da razume i da postoje ljudi koji ne mogu više da trpe.

„Kao društvo pokazali smo trpeljivost i to je i te kako potencijal, posebno u potpuno ludim, nestabilnim vremenima, gde ne znate više u svetu šta se dešava“, rekla je Brnabić i podsetila na dešavanja Siriji, ratove u Evropi i na Bliskom istoku čiji kraj nije na vidiku, „ludilo u Južnoj Koreji, koja je ekonomska svetska velesila“, pad francuske vlade prvi put posle 62 godine, da Nemačka nema vladu …

„Tužilaštvo radi svoj posao, podneta politička odgovornost za tragediju u Novom Sadu“

Kaže kada bismo mogli samo malo da utišamo „buku“, videli bi da je neko podneo političku odgovornost za tragediju u Novom Sadu, da tužilaštvo radi svoj posao.

Brnabićeva je naglasila da je postalo jasno da opozicija neće izbore, da ne želi da skupština pokrene proceduru opoziva predsednika, da odbija referendum i više nego fer, demokratski, miran, nenasilan način koji im predsednik Srbije Aleksandar Vučić nudi da dođu do svog cilja, i naglasila da se tako ponašaju jer su uvereni da nemaju podršku većinske Srbije.

„Shvatili smo da neće izbore i da ne žele da se ide na referendum, da se pita narod da li je za opoziv predsednika Republike. Za to im je potrebno samo sedamdesetak potpisa u Narodnoj skuštini, a svakako imaju toliko i ono što im fali do 126, rekli smo da bi im dala Srpska napredna stranka da možemo da idemo u nešto što se zove savetodavni referendum, da mi kao Narodna skupština pitamo građane Srbije da li su za to da pokrenemo proceduru opoziva predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića“, rekla je Brnabićeva.

Naglasila je da je i predsednik Vučić rekao da bi ukoliko bi većina izašla na referendum i rekla da, bio spreman da onda odmah podnese ostavku na mestu predsednika.

Izvor: Politika