Dok nadležni u Srbiji tragaju za braćom Milošem i Urošem Panićem, sinovima Petra Panića nekadašnjeg telohranitelja lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, oni za to vreme šetaju regionom. A budvanska policija je pre pet dana i privela Uroša Panića. Kako je nezvanično potvrđeno u policiji, oni su ga zadržali par sati u stanici, a nakon toga pustili jer nije bilo međunarodne poternice

Pre tri meseca braća Uroš i Miloš Panić, sinovi nekadašnjeg telohranitelja lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, napustili su zemlju samo nekoliko sati pre hapšenja njihovih saradnika. Sa njima su osumnjičeni za posredovanje u prostituciji i trgovinu ljudima.

Nadležni u Srbiji i dalje „tragaju” za braćom, a za to vreme je prošle nedelje budvanska policija privela Uroša Panića. Kako je nezvanično potvrđeno u policiji, oni su ga zadržali par sati u stanici, a nakon toga pustili.

Razlog je taj što nije bilo međunarodne poternice, zbog čega se oni nesmetano šetaju zemljama regiona.

U Srbiji drugi osumnjičeni i oštećene devojke su saslušavani, ali od glavnih organizatora poslova ni traga ni glasa, makar za srpsku policiju.

Ipak, prema nezvaničnim informacijama, nekoliko dana nakon policijske akcije u Srbiji, oni su locirani u jednom klubu u Hrvatskoj, a u javnosti se pojavio i snimak na kome prolaznici u centru Zagreba u Hrvatskoj ocenjuju izgled jedni drugih za jedan hrvatski medij, a među njima je bio i osumnjičeni Uroš Panić.

„Ništa mi ne možete”

„Sve ovo što se dešava sa Panićem je, nažalost, realnost društva u kome živimo i posledica je tzv. burazerske države, u kojoj su kumovi i ljudi bliski političkom vrhu države iznad zakona. Urošu Paniću je neko omogućio da se tako ponaša u Beogradu, potom da napusti državu, a evo, vidimo, i da ne bude na međunarodnoj poternici“, kaže advokat Ivan Ninić za Danas.

Ninić podseća i da se Uroš Panić sve vreme sa Instagram profila „ruga” kompletnom srpskom pravosuđu, tako što policiji, tužiocima i sudijama poručuje – „’ništa mi ne možete, ja sam Vučićev kum, a vi ste svi mali, smešni i nebitni’. I neće se, sasvim izvesno, dobrovoljno predati sve dok ne napravi dobar partijsko-pravosudni aranžman, koji ne podrazumeva boravak u pritvoru i efektivnu zatvorsku kaznu“.

Ninić dodaje: „Zašto bi se na njega uopšte primenilo slovo zakona, kada je ustanovljeni princip ove vlasti da zakon važi samo za sirotinju, boraniju i političke neistomišljenike? Na primeru Panića naša omladina vidi da u životu ima samo dva puta – u SNS i kriminal ili da zauvek beže iz Srbije, što suštinski i jeste zvanična politika Vučićevig režima“.

Advokat Vladimir Terzić smatra da se očigledno radi o kategoriji povlašćenih građana, a na to što je Panić pušten u Crnoj Gori kaže da je „očigledno da crnogorski organi otkrivanja nisu imali osnov za lišavanje slobode Uroša Panića, jer za njim nije raspisana takozvana ‘crvena’ Interpolova poternica, već samo interna policijska potraga, čiji domašaj se iscrpljuje unutar granica Republike Srbije“.

Zbog čega je raspisana „interna policijska potraga” za braćom Panić?

Prema saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policija je 8. februara privela osumnjičene V.S. i S.L. za koje postoji osnovana sumnja da su zajedno sa braćom Urošem i Milošem Panićem izvršili krivično delo posredovanje u vršenju prostitucije.

Osumnjičenima se stavlja na teret da su na teritoriji GO Zemun i GO Savski venac navodili, podsticali i organizovali predaju oštećenih ženskih lica drugim licima radi prostitucije tako što su na različitim internet stranicama objavili oglas sadržine da mlade i zgodne maserke pružaju usluge senzualne masaže za muškarce po ceni od 3.500 dinara do 10.000 dinara, ostavljajući nekoliko kontakt telefona na koja su se javljale oštećene i osumnjičena S.L. i na taj način se dogovarale sa klijentima na koju adresu da dođu.

Osumnjični V.S. je napravio nalog na društvenoj mreži „Instagram” koji je bio javan i na kojem je postavio oglas da zbog povećanog obima posla nudi posao maserke, navodeći da je dnevna zarada 100 evra, a takođe je napravio i internet sajt preko kojeg je nudio usluge tantričke masaže.

Cene seksualnih usluga su odredili osumnjičeni kojima su oštećene odvajale od 50 do 70 odsto zarade, a ostatak zadržavale za sebe.

Procenat novca koji je pripadao osumnjičenima su ostavljale u kafiću u Beogradu na vodi ili su po novac na adrese u Zemunu dolazili osumnjičeni i njima bliska lica.

Već nekoliko dana kasnije, u nastavku akcije hapšenja učesnika u lancu prostitucije koja je sprovedena od strane Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i policijskih službenika PU za grad Beograd uhapšen je osumnjičeni I.Z.

Njemu se, prema saopštenju od 12. februara, stavlja na teret da je zajedno sa osumnjičenima V.S, S. L. i braćom Panić preduzeo radnje navođenja, podsticanja i organizovanja predaje oštećenih ženskih lica drugim licima radi prostitucije.

Više javno tužilaštvo preuzelo slučaj

Početkom marta Više javno tužilaštvo u Beogradu preuzelo je slučaj braće Panić.

VJT je potom, navodno, uputilo zamolnicu Ministarstvu pravde 11. marta za raspisivanjem međunarodne poternice protiv braće Uroša i Miloša Panića. Međutim, do danas nije potvrđeno da li je do toga i došlo.

Za krivično delo trgovina ljudima zaprećena je kazna zatvora od tri do 12 godina, a za krivično delo posredovanje u prostituciji zaprećena je kazna zatvora od šest meseci do pet godina i novčana kazna.