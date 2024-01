Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je ovog petka inicirao polemiku sa reporterkom N1, optužujući medij za koji radi da ima „štićenike“ iz opozicije i da širi laži o njemu i njegovoj porodici.

„Vi mene optužujete da sam lopov, ne date mi da odgovorim“, rekao je Vučić u Vranju reporterki N1 Gordani Bjeletić koja je zapravo pitala da li su Naprednjaci obezbedili podršku odbornika sa liste „MI – Glas iz naroda u Beogradu“.

Na pitanje novinarke kad je to Vučiću uskraćena mogućnost da dođe na televiziju N1, predsednik je rekao: „Niste me zvali godinama, ali ne mogu da dođem na televiziju u kojoj je cela moja porodica porodica kriminalaca, i u kojoj sam ja, i to svakoga dana, u kojoj sam ja nepomenik, Hitler, fašista, i sve ostalo…“

Rasprava sa reporterima ništa novo

Programski direktor N1 Igor Božić za „Vreme“ kaže da je Vučić odavno imao otvoren poziv da gostuje na N1 i da on i dalje važi.

„Ali, kakva je svrha slati pozive kad neko dvadeset puta javno kaže da neće da dođe? Jasno je da Vučić neće na televiziju koju ne kontroliše, gde ne može da priča šta želi i gde treba odgovoriti na pitanja“, kaže Božić.

Dodaje da su reporteri N1, u sličnim raspravama koje je sa njima pokretao predsednik, više puta poručili da je Vučić dobrodošao na N1 kad hoće.

„Ali onda dobiju lavinu uvreda i manipulacija krajnje nepristojnim tonom. Ništa novo“, zaključuje Božić.