Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da nije u skladu sa Poslovnikom o radu Visokog saveta tužilaštva (VST) to što je predsednik Saveta Branko Stamenković zakazao elektronsku sednicu radi odlučivanja o prigovorima podnetim povodom tužilačkih izbora. Preti mu krivičnom prijavom

„Vučićevi tužioci” doživeli su debakl na izborima u Visokom savetu tužilaštva 23. decembra nakon čega su podneli mnoštvo prijava sa ciljem da se izbori ponište. Sledeći očajnički potez jeste pokušaj zabrane već zakazane elektronske sednice radi odlučivanja o prigovorima.

„Sednica se ne može održati elektronskim putem, naročito ne o ovako važnim pitanjima“, istakao je Vujić, saopštilo je Ministarstvo pravde. On je ukazao da Poslovnik o radu VST, u članu 29, propisuje da se vanredna sednica VST može održati zbog hitnosti elektronskim putem kada odluka koja je na dnevnom redu ne iziskuje raspravu i uvid u materijal.

„Zbog toga je nedopustivo i protivno pozitivnim propisima ovakvo zakazivanje vanredne, elektronske sednice od strane predsednika VST, te slanje mejlova kojima se od članova Saveta traži da se o tačkama dnevnog reda izjasne u roku od 24 sata od trenutka prijema elektronske pošte“, naglasio je Vujić.

On je upozorio da bi dalje insistiranje na kršenju propisa moglo da implicira ne samo disciplinsku, već i krivičnu odgovornost predsednika Saveta koji se u više navrata protivno etičkim normama, davanjem pristrasnih izjava, mešao u izborni proces.

Elektronska sednica već sazvana

Kako je objavljeno na sajtu VST, Stamenković je za danas u 11.45 već sazvao elektronsku sednicu VST i naveo da se kao razlozi naročite hitnosti sazivanja vanredne sednice zasnivaju na odredbama člana 40 Zakona o visokom savetu tužilaštva, a posebno roku od 48 časova za donošenje odluke o prigovoru zbog tvrdnji o povredi izbornog prava na biračkom mestu.

Stamenković je dodao da je „raspravnost vanredne sednice elektronskim putem obezbeđena u skladu sa usvojenom praksom VST da tokom vanredne sednice elektronskim putem svi članovi Saveta imaju pravo i mogućnost da raspravljaju putem elektronske pošte“.

Podsetimo, portal N1 preneo je da zbog nedostatak kvoruma danas u 10 sati nije održana sednica VST, na kojoj je trebalo da se odlučuje o prigovorima tužilaca na izbore za pet novih članova VST iz redova javnih tužilaca na četiri nivoa, koji su održani u utorak, 23. decembra.

Zakon propisuje da je za kvorum potrebno prisustvo najmanje osam članova od ukupno 11 koliko ih Savet ima. Četiri člana Saveta poslala su obaveštenja da ne mogu danas da prisustvuju vanrednoj sednici sednici, a Stamenković je rekao da su pojedina obaveštenja stigla isuviše kasno.

Na vanrednoj sednici nisu prisustvovali članovi koji su iz izvršne vlasti ili bliski njoj: ministar pravde Nenad Vujić i dva istaknuta pravnika Milan Tkalac i Vladimir Simić, o čemu je „Vreme“ već pisalo.

Uz njih trojicu, na sednicu nije došao ni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Boris Pavlović, koji smatra da „nije celishodno da prisustvuje i odlučuje o izborima budući da je na njima bio kandidat“.

Zakon propisuje da Savet mora da odluči u roku od 48 sati od prijema prigovora, u suprotnom prigovori će po automatizmu biti usvojeni, a izbori na biračkim mestima na koje se prigovori odnose ponovljeni. Od ukupno šest prigovora četiri se odnose na navodne neregularnost izbora u Kragujevcu.

Izvor: FoNet / Vreme

