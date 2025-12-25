Rušenje ustavnog poretka

25.decembar 2025. K. S.

Slučaj Dikić: Ustavni poredak, taj nežni cvetić

Od Gorana Pantelića do Aleksandra Dikića, od protesta do pritvora, jedno od najtežih krivičnih dela iz Krivičnog zakonika postalo je rutinska kvalifikacija u politički osetljivim slučajevima