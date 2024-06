Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je borba protiv nasilja u školama jedan od prioriteta Ministarstva i da policija pravovremeno reaguje, prikuplja potrebne informacije i obaveštenja, saopštio je MUP.

„Celo društvo treba da se pozabavi borbom protiv nasilja, a kada je reč o fizičkom obezbeđenju škola, mi imamo u Beogradu 500 školskih policajaca, sa posebnim akcentom ne samo na očuvanje fizičke bezbednosti objekata, nego i drugih aktivnosti, a to je da se spreči nasilje i kriminal i naročito ilegalna trgovina narkoticima u okolini škola“, rekao je Dačić.

On je naveo da MUP apeluje da građani prijavljuju ako imaju neke informacije, pa će policija reagovati, naglasivši da „nema zaštićenih i nedodirljivih kada je reč o borbi protiv nasilja“ i da će policija sarađivati i nadalje sa prosvetnim vlastima da bi se što bolje spremili za sledeću školsku godinu.

„Borba protiv nasilja u školama jeste jedan od prioriteta našeg rada. Ako je 500 školskih policajaca samo u Beogradu, to znači da ih je 2.520 u celoj Srbiji, koji su zaduženi svakoga dana samo na tome. To naravno nije dovoljno, ali to su u ovom trenutku kapaciteti kojima MUP raspolaže“, rekao je Dačić u Šumicama, gde je organizovan taktičko-tehnički zbor uprava i jedinica MUP.

Dačić je naveo da Ministarstvo kroz niz promotivnih kampanja i akcija teži da policiju što više približi građanima, a cilj je i da se, između ostalog, prekine sa praksom u kojoj se deca zastrašuju policijom, poručivši da su policajci dobri i da su kriminalci oni koji treba da je se plaše.

Roditelji đaka OŠ „Sveti Sava“ podržali napadnutu učiteljicu

Roditelji učenika OŠ „Sveti Sava“ obratili su se javnosti i podržali napadnutu učiteljicu.

Kao svedok događaja Maja Tasić, majka đaka pomenute škole, opisala je incident je za N1. Ona je rekla da se prethodno navodno desio incident između devojčice i učitljice na rekreativnoj.

„Neću da umanjujem brigu roditelja i zabrinutost za to što se možda desilo tamo, ali želela bih da kažem da je cela ustanova u kojoj smo imali rekreativnu nastavu pod kamerama, tako da je policija uzela snimke i ta se istina stvarno može utvrditi. Veći je problem taj ko je i na koji način roditeljima preneo šta se tamo desilo da su oni dva dana posle tog navodnog nemilog događaja došli i na ovaj način rešili da se obračunaju sa učiteljicom“, rekla je Tasić novinarima.

Ona je ispričala da su se roditelji okupili ispred autobusa da sačekaju decu.

„Mi smo stali u stranu, ja sam čekala da suprug dete odvede, pošto ne hoda. Kada su učiteljici prišli, roditelji devojčice, oni su tražili da razgovaraju sa njom. Ona im je rekla da mogu sutra da dođu kod direktorke, ali posle toga bilo kakva komunikacija između učiteljice i roditelja nije postojala, u smislu da je otac prišaoi telom je gurao kao ogradu, govorio je ružne reči, pretio je, čak je rekao, otprilike – dirnaš li mi dete, videćeš šta ćeš dobiti i nećeš mi moći ništa“, ispričala je Tasić.

Kako je navela, učiteljica nije apsolutno reagovala, dok su svi ostali bili u šoku.

„Dva roditelja iz drugog odeljenja su pokušala da odreaguju, međutim, bez uspeha. U tom je učiteljica Milica iz III/1 uzela da snima. Sve to, dakle, snimak postoji, pa ne bih ulazila u te gnusne detalje svega toga što se stvara“, istakla je.

Dodaje da je majka devojčice takođe prišla učiteljici i krenula da je čupa, posle čega je žena pala dok su deca plakala.

U petak se na protestu ispred OŠ Jovan Dučić okupio veliki broj roditelja i đaka koji su podržali pretučenu nastavnicu.

Đurđević Stamenkovski: Nije na vladi da prevaspitava roditelje

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski ocenila je da su prosvetni radnici svetinja i da ne smeju da budu izloženi pritiscima.

Ministarka je, gostujući na televiziji Prva, kazala da postoji politička volja da se reše problemi u obrazovnom sistemu.

Navela je, međutim, da „nije zadatak Vlade da prevaspitava roditelje“.

Ocenila je da je loša komunikacija između roditelja i prosvetnih radnika uzrok problema.

Dodala je da svi koji primene nasilje treba da budu strogo kažnjeni.