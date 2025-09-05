Protest u Novom Sadu
Predstavnici Gradskog zavoda za javno zdravlje predstavili su Inicijative „Beograd ostaje“ rezultate analize zemljišta koju su radili na prostoru Marine Dorćol
„Uveravaju nas da sastav zemljišta na kome se trenutno izvode radovi nije opasan po zdravlje ljudi“, kažu iz Inicijative. “To je parcela od marine levo, ka zgradama. Tu je uradjen mnogo veći broj uzoraka (70) nego što je inač e praksa i rezultati govore da je zemljiše sigurno za zdravlje ljudi“, objavila je Inicijativa „Beograd ostaje“ na svojoj instagram stranici situaciju.
U objavi stoji da će Zavod rezultate dostaviti i pismeno u sledećim danima.
Ipak, dodaju da se nije radila analiza za deo parcele od ulice ka pruzi, gde je u prvom istraživanju pokazano zagadjenje.
„Insistiraćemo da se za svaki deo parcele radi novo istraživanje, kako radovi budu odmicali. To je obaveza investitora i moraće da o tome informiše građane“, naveli su.
U saopštenju se ističe da su u Zavodu insistirali da izvodjači radova moraju da poštuju procedure pokrivanja kamiona i prskanja da prašina ne bi letela jer to „obaveza po zakonu“.
Za razliku od protesta za 15. mart i Vidovdan, „Srbijavoz“ danas nije dobila dojavu o bombi ili postavila neki razlog otkazivanja vozova ka Novom Sadu
Novica Antić i Branko Momčilović, koji su uoči Vidovdanskog protesta uhapšeni zbog navodnog rušenja ustavnog poretka, biće pušteni na slobodu, saopštio je njihov advokat Ivan Antić. Opozicionaru iz Kraljeva Ivanu Matoviću određen je kućni pritvor
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić krajem avgusta poslao je pismo predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen u kome se žalio na aktuelnu društvenu i političku krizu. Dve nedelje nakon toga iz Pekinga poručuje Evropi da treba češće da dolazi u prestonicu Kine
U četvrtak, 4. septembra istekla su dva meseca tokom kojih je, prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, trebalo da bude konstituisana Skupština Zaječara
„Ni Rusija ni Kina ne veruju u Vučićevu potpunu posvećenost, već ga više vide kao nekog koga mogu zajednički da iskoriste, i tu nema ljubavi i srdačnosti koje Vučić svojom propagandnom mašinerijom pokušava da predstavi“, kaže za „Vreme“ direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi
