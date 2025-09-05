Predstavnici Gradskog zavoda za javno zdravlje predstavili su Inicijative „Beograd ostaje“ rezultate analize zemljišta koju su radili na prostoru Marine Dorćol

„Uveravaju nas da sastav zemljišta na kome se trenutno izvode radovi nije opasan po zdravlje ljudi“, kažu iz Inicijative. “To je parcela od marine levo, ka zgradama. Tu je uradjen mnogo veći broj uzoraka (70) nego što je inač e praksa i rezultati govore da je zemljiše sigurno za zdravlje ljudi“, objavila je Inicijativa „Beograd ostaje“ na svojoj instagram stranici situaciju.

U objavi stoji da će Zavod rezultate dostaviti i pismeno u sledećim danima.

Ipak, dodaju da se nije radila analiza za deo parcele od ulice ka pruzi, gde je u prvom istraživanju pokazano zagadjenje.

„Insistiraćemo da se za svaki deo parcele radi novo istraživanje, kako radovi budu odmicali. To je obaveza investitora i moraće da o tome informiše građane“, naveli su.

U saopštenju se ističe da su u Zavodu insistirali da izvodjači radova moraju da poštuju procedure pokrivanja kamiona i prskanja da prašina ne bi letela jer to „obaveza po zakonu“.