Advokatska komora Vojvodine (AKV) se odlučila na jednodnevnu obustavu rada da bi skrenula pažnju na probleme u pravosuđu sa kojima se sretalo ovih dana.

Predsednik AKV advokat Vladimir Beljanski kaže za „Vreme” da on i njegove kolege smatraju da postoje četiri problema na koja su ovom odlukom želeli da ukažu.

„Advokatura ne može da postoji kao samostalna i nezavisna profesija ukoliko pravosuđe trpi pritiske kakve je trpelo prethodnih dana od strane izvršne vlasti”, kaže Beljanski.

Dodaje da, ako postoje pritisci od najviših zakonodavnih i izvršnih nosioca vlasti da se postupci koji su u toku, pokreću ili ne, da se nekome određuje pritvor ili ne – tada se stvara situacija da u državi ne postoji podela vlasti kako je to neophodno u svakom demokratskom sistemu.

„Sudska vlast mora da bude nezavisna, a prema praksi Evropskog usuda za ljudska prava takve javne izjave nosilaca drugih grana vlasti predstavljaju direktan uticaj na pravosuđe.

Da se Tužilaštvu daju informacije kako je došlo do pada nadstrešnice, da li je ona rekonstruisana ili ne, da se neko dovodi u zabludu ili bilo šta slično, to ne sme da se radi”, navodi Beljanski.

Advokatska komora Vojvodine je prvo reagovala saopštenjem, a nakon toga odlukom o obustavi rada.

Problematične izmene krivičnog zakona

„Drugi problem je protest i nezadovoljstvo načinom rada na reformi krivičnog zakonodavsta.

Na primer, nacrt krivičnog zakona koji se našao u javnoj raspravi nije rezultat rada javne grupe u kojoj je učestvovala advokatura. Na to smo ukazivali i mislimo da taj nacrt sadrži znatan broj vrlo loših rešenja, na koje smo ukazivali tokom javne rasprave”, dodaje Beljanski.

Odugovlačenjem do korupcije u katastru

Treći problem je nezadovoljstvo radom katastra.

„Katastar je vrlo spor u postupanju. Komunikacija advokata i katastra je svedena na elektronske pritužbe koje možemo da šaljemo kada ne sprovode ono što je potrebno, u smislu promene vlasništva, brisanja zabeleški i sličnih stvari. To se onda u nedogled tako podnosi čekajući da se nešto dogodi. Ogroman broj nerešenih predmeta i gotovo potpuni izostanak pravnika koji su neophodni da rešavaju pitanje upisa prava vlasništva. Jer to je pravno, a ne tehnološko pitanje, odnosno nije posao za IT stručnjake koji nemaju adekvatnu spremu”, ukazuje Beljanski.

Nekada je, dodaje, to bilo u nadležnosti sudova i oni su vodili zemljišnje knjige.

„Sudije su se pitale da li je neka stvar dozvoljena da se promeni kada se radi o pitanju vlasništva i svojine, što je vrlo bitno pitanje u svakoj državi. Od kolega sam čuo i da se u katastru sve češće javlja korupcija upravo zbog sporosti i da se zato građani odlučuju da pribegnu drugom rešenju problema koji ne mogu da reše preko advokata”, objašnjava Beljanski.

Neophodno procesuirati izgrednike

Četvrti problem zbog kojih advokati Vojvodine smatraju da je neophodo nešto preduzeti je nereagovanje policije na izgredništvo, a potom hapšenje i pritvaranje studenata koji su bili na protestu u Novom Sadu početkom oktobra.

„To ne bih nazavo protestom, već vrstom izražavanja saučešća i iskazivanja zabrinutosti i zahtevom za pravdom i istinom, jer su to građani Novog Sada došli da pokažu tada na ulici. Tada je iscenirano razbijanje Gradske kuće od strane ubačenih elemenata i policija tada uopšte nije ragovala. Taj slučaj se mora istražiti. Ko su ti ljudi koji su ubačeni na taj protest i kako je moguće da policija ne reaguje nego da nakon toga hapsi studente koji očigledno nisu imali veze sa svim tim”, konstatuje Beljanski.

Cilj jednodnevne obustave rada je, kaže sagovornik „Vremena” očuvanje institucija.

„Ja mislim da smo mi rakciju već dobili. Primećujem da nakon našeg saopštenja, u poslednja dva, tri dana od kada smo u petak javili da ćemo biti u protestu, nema više takvog istupanja najviših nosilaca izvršne vlasti, kao što se to događalo do tada. Nisam primetio izjave koje bi uticale na sud i na Tužilaštvo da se uradi nešto na jedan ili drugi način. A do tada su te izjave bile drastične”, podseća Beljanski.

Što se tiče ostalih stvari, videće se, dodaje, svakako ne mogu da se reše preko noći.

„Naglasio bih i da ovo nije protest protiv pravosuđa, sudova i Tužilaštva. Nego je ovo protest koji bi trebalo njima da da veću samostalnost i nezavisnost u radu. Da bismo mi kao advokati mogli da se bavimo svojom profesijom, moramo da ih zaštitmo od uticaja kojima ne smeju biti izloženi”, poručuje Beljanski.

Citira stih iz jedne pseme koji glasi „Bog nas je naterao da sanjamo, ali nam nije dao slobodu”.

„Znači, ako hoćemo nezavisno pravosuđe, moramo se sami izboriti”, zaključuje Beljanski.