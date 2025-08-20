Novi broj „Vremena“
Da li je moguće vanredno stanje u Srbiji?
Predsednik Vučić kaže da neće biti vanrednog stanja. On verovatno glumi „stabilnost“, no ako mu se prohte, lako će naći „razloge“ da vanredno stanje ipak proglasi
Studentu ETF-a Andreju Tanku određen kućni pritvor do 30 dana
Studentu Elektrotehničkog fakulteta Andreju Tanku, koji je priveden u utorak 19. avgusta, određen je kućni pritvor do 30 dana.
Andrej Tanko je uhapšen u utorak, 19. avgusta i tereti se za napad na službeno lice u vršenju službene dušnosti, s obzirom na to da ga je policija identifikovala kako je 13. avgusta ispred restorana „Katarka“, u pokušaju da sa ostalim licima probije policijski kordon, pripadnike MUP-a prskao tečnošću nepoznatog hemijskog sastava, za koju kažu iz PU da nije bila voda.
Pančevci su se u sredu (20. avgusta) okupili ispred Osnovnog suda, gde je bilo u toku njegovo saslušanje.
Poznato lice studentskih protesta
Tanko je postao jedno od najprepoznatljivijih lica studentske pobune i otpora nasilju kada mu se početkom godine jedan od protivnika studentskih blokada M. M. vulgarno obraćao i provokativno mu se unosio u lice.
Umesto nasilja tog čoveka u pamćenju mnogih ostala je Andrejeva smirenost kojom se suprotstavio provokacijama.
Andrej je jednom prilikom rekao da je naslutio da nešto nije u redu i požurio je da proveri situaciju, jer je dogovoreno da se niko ne odvaja iz mase, radi bezbednosti skupa.
„Na toj razdaljini nisam mogao da čujem šta se dešava, ali se sećam prvih reči ‘šta je, hoće neko da se bije, ha?!’. To je momenat za koji je stvorena redarska radna grupa. Istupio sam u prvi red, okrenuo se ka grupici i rekao: ‘Kolege, molim vas da ne odgovarate na provokaciju’. On mi je odgvorio ‘Kakva provokacija? Ovo je provokacija! Šta me gledaš tako brate?’ Ostalo je istorija“, rekao je Tanko.
Tek nekoliko dana pošto su pristalice Srpske napredne stranke pirotehničkim sredstvima gađale demonstrante protiv režima, u 50 gradova organizovani su skupovi sa kojih su okupljeni slali poruke da žele samo mir i stabilnost
Novi direktor Junajted grupe u Srbiji je Vladica Tintor, nekadašnji direktor RATEL-a. On je pred prostorije Junajted grupe došao nenajavljeno, a pošto obezbeđenje nije ništa znalo o njemu, nisu ga pustili u zgradu, nakon čega je pozvao policiju. Ubrzo su se na licu mesta pojavili režimski mediji
U sredu su u 50 mesta širom Srbije održani kontra-protesti pristalica Srpske napredne stranke koji su protiv blokada. Za subotu su najavili nova okupljanja u 80 mesta. Šta se dešavalo na skupu naprednjaka mogli ste da čitate u blogu „Vremena“
Jovicu je u radionici, metalnim štanglama i pajserima, napalo šest maskiranih ljudi. Iako je rukama zaštitio glavu, od siline udarca je završio na podu. Mušterija Dragojle, iz Ljiga, je prošao još gore, njemu je drugih šest maskiranih ljudi polomilo jagodične kosti i probušilo pluća
