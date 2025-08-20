Sukobi na ulicama: Može li Vučić da uvede vanredno stanje?

Novi broj „Vremena“

20.avgust 2025. T. S.

Da li je moguće vanredno stanje u Srbiji?

Predsednik Vučić kaže da neće biti vanrednog stanja. On verovatno glumi „stabilnost“, no ako mu se prohte, lako će naći „razloge“ da vanredno stanje ipak proglasi

Valjevo

20.avgust 2025. Dragan Todorović

Priča pretučenog Jovice iz Valjeva: „Došli d’ubiju“

Jovicu je u radionici, metalnim štanglama i pajserima, napalo šest maskiranih ljudi. Iako je rukama zaštitio glavu, od siline udarca je završio na podu. Mušterija Dragojle, iz Ljiga, je prošao još gore, njemu je drugih šest maskiranih ljudi polomilo jagodične kosti i probušilo pluća