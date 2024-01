Više od dva sata Predsednik Srbije i njegovi saradnici navodili su brojke koje će navodno biti ostvarene u naredne četiri godine do Ekspa. Srbije je, rekli su u subotu uveče, poletela u budućnost. Nisu rekli od kojih para

Kao što gotovo sigurno znate, predsednik Republike Srbije se večeras obratio narodu iz Predsedništva Srbije kako bi mu predstavio plan „Srbija 2027 – skok u budućnost“, koji je na mrežama najavio porukom: „Polećemo! 20. januara, tačno u 18 časova, Srbija ide u budućnost“.

Njegovo večerašnje obraćanje bilo je celovečernji program, multimdijalni (slajdovi, filmovi), sa voditeljkom, u kome su osim predsednika učestovali premijerka Ana Brnabić, Jelena Begović, Siniša Mali i Gabrijela Grujić. Program je imao šest delova: o životnom standardu građana, ubrzanoj modernizaciji Srbije, infrastrukturi, zatim o industrijalizaciji, poljoprivredi i životnoj sredini, pa o integralnom razvoju, i na kraju o izložbi Ekspo 2027.

Počeo je himnom koju je otpevala prvakinja Opere Ljubica Vraneš.

Ceo program je bio krcat brojkama i procenatima koji su najavljivali rast i prosperitet Srbije do 2027. godine.

Osnovne, koje je predsednik zamolio narod na ih zapamti, su:bruto dohodak Srbije 2012. godine je bio 33 milijarde evra a do kraja 2027. biće minimum 92,7 milijarde evra, a težimo da bude i 100 milijardi. Što znači, objasnio je predsednik, da „sve što su generacije uradile, mi ćemo za samo četiri godine da uradimo tri puta više nego oni“.

Zatim, prosečna plata u decembru ove godine biće 958 evra a za četiri godine – 1400 evra, penzija će biti 650 evra, minimalna zarada 650, „mada imamo mogućnost da bude 800 evra ali to je destimulišuće za velike investitore. Ne možemo to da dozvolimo.“ Nezaposlenih će biti samo osam odsto.

Vučić je zamolio privatnike da pomognu Srbiji na tom putu i naveo primer Matijevića koji je kupio hotel Slaviju i rekao da će ga završiti do Ekspa. Jer Ekspo je vrhunac. „Sve što smo uradili nije ništa prema onom što ćemo uraditi“. „Jer, ako ne sanjate velike snove, nikada nećete moći da ih ostvarite“.

Roditelji, deca, bolesti

Pričao je o natalitetu, o pomoći roditeljima: za prvo dete 500.000 dinara, za drugo 600.000 i tako redom. Najavio je da će biti rekonstruisana porodilišta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

„Lek za bolest dece leptira dostupan je samo u Americi, Francuskoj, Nemačkoj i Srbiji. I ovde vidim mnogo divne dece koja su došla. Video sam malog Matiju, ćao Matija. Verujem da će biti zdravi i veseli, a imaće neuporedivo veću podršku nego do sada. U naredne tri godine ćemo povećati budžete za retke bolesti i inovativne lekove za više od 200.000 miliona evra – najavio je Vučić.

Mala zemlja koja je pobedila Ameriku

U Predsedništvu su predsednika Vučića slušali uživo svi ministri, mladi, privrednici, rudari iz Resavice, deca obolela od retkih bolesti…

Drugi deo je vodila premijerka Ana Brnabić, a sa njom su bile ministarka nauke Jelena Begović i Gabrijela Grujić iz Ministarskva prosvete.

Premijerka je rekla da će „2027. godine Ekspo će biti u Srbiji. Ceo svet će nas gledati, ili će biti ovde. I pitaće se kako je ta mala zemlja pobedila Ameriku, Argentinu i Španiju. Predstavljaćemo pobedničku Srbiju, zemlju inovacija i naprednih tehnologija. Zemlju u kojoj mladi žele da ostanu, a oni koji su otišli žele da se vrate“. Pričala je o veštačkoj inteligenciji u koju ćem o do 2027. uložiti preko 70 miliona evra, a zatim je objasnila narodu šta je to „super kompjuter“.

„Do 2027. godine ćemo samo u AI uložiti preko 70 miliona evra kao država. Na to dolazi i privatni kapital. Zatim ćemo raditi i na još jednom superkompjuteru. Ujedinjeni arapski emirati, kao jedna od najnaprednijih i najbogatijih država ima samo dva superkompjutera, onda znate šta to znači za Srbiju.“

Zatim je ministarka Begović rekla da je „ovo najveće ulaganje u mlade ikada u našoj zemlji. 450 miliona evra se ulaže u izgradnju BIO4 kampusa. Tu će raditi naši najbolji istraživači, profesori, naši talenti i naše kompanije. To će dovesti do dostupnosti modernih lekova, terapija, efikasnije poljoprivrede i zdravije životne sredine. To će omogućiti i da sprečimo odlazak naših najboljih i najpametnijih.“

Još puteva, mostova i bolnica

U trećem delu je opet reč uzeo Vučić i, napominjući da su odužili, a da ima još mnogo da se kaže, te da će govoritio brzo moleći i druge da ga slede, rekao da ćemo do 2027. izgraditi 120 škola, 955 km saobraćajnica i pruga, tri velika mosta preko Dunava što se nikada nije desilo, navodio je deonice, Osmeh Srbije…

Govorio je o proširenju aerodroma “Nikola Tesla“, ali i Niškog i Rosulje, najavio novitete u infrastrukturi zdravstva kao na primer UKC Srbija u fazi 2, Tiršova, „sa kojom smo imali bezbroj problema, rušili su tendere jedn za drugima, zatim GAK Narodni front, pogledajte kako će to sve moderno i lepo da izgleda. Zatim ćemo raditi na Institutu za ortopediju, pa i Onkološki centar koji je predlagala Dana Grujičić.“

Predsednik je nabrojao i šta će sve biti izgrađeno i obnovljeno od ustanova kulture, pa je naveo da će u zgradi stare Železničke stanice biti dečji muzej i dve sale pozorišta za decu, da će Muzej „Nikole Tesle“ biti ili u Marini „Dorćol“ ili na Beogradu na vodi, još se nije odlučilo.

Između svakog dela, prikazivan je film sa izjavama građana Srbije šta su sve postigli govoreći da nikad nije bilo više posla nego sad, svi su svoje izjave završavali izvinjenjem da žure da rade.

U Palati Srbije izložene su i makete BIO4 kampusa, novi železnički modeli…

I još o Ekspu i malo o metrou

Zatim je na red došao deo sa Sinišom Malim koji je dao izveštaj o Ekspu koji se gradi na 250 hektara, rekao je šta će se tim povodom još preurediti i izgraditi, Beograd će, na primer, dobiti još jednu Železničku stanicu. Razuverio one koji sumnjaju da će se Sajamska hala 1 rušiti rekavši da će ona biti pretvorena u tri operske hale.

Pomenuoi je i Beogradski metro kao istorijski projekat.

„Ekspo je najveći razvojni potencijal naše zemlje u narednom periodu. Ako budemo posvećeni, sve ćemo ovo uspeti da realizujemo“, rekao je ministar Mali.

Završio je, naravno, predsednik, delom o integralnom razvoju. Pre Ekspa, rekao je, moramo da radimo na onome što smo ranije nazivali ravnomernim razvojem, pa je naveo salaše u Vojbodini, Ovčarsko-kablarsku lisuru, Lebane i Caričin grad. Most preko Magliča, Novi sad, Kragujevac….

Na kraju je pozvao sve da izgrade Srbiju, naročito mlade, pa i stare, i one koji ga ne vole, kako bismo „dosanjali snove“.

Aplauz je bio veliki, simultano sa „Vostani serbije“.

Bio je to dvosatni program obraćanja predsednika Vučića „Srbija 2027“.

Nije bilo reči o tome kako će se sve to finansirati, niti o Kosovu.

A Evropsku Uniju je pomenuo na samom početku: „Preduslov je da sačuvamo mir. Nikome ništa nećemo predati, štitićemo Ustav. Ali za nas je od prioritetnog značaja da sačuvamo mir. Srbija mora da pošalje jasnu poruku da će nastaviti svoj evropski put, razume se čuvajući svoje tradicionalne prijatelje.“