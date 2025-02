Profesori beogradskih fakulteta okupili su se ispred Filozofskog fakulteta i Rektorata u Beogradu kako bi pružili podršku studentima u zahtevima za ispunjenje četiri zahteva.

Profesori, okupljeni u inicijativi „Pobunjeni univerzitet“, odlučili su, tako, da budu zvanična podrška studentima.

Tu inicijativu potpisalo je 1.600 zaposlenih na fakultetima i institutima u Beogradu.

Docent na Fakultetu dramskih umetnosti Petar Benčina pročitao je zajedničko saopštenje inicijative „Pobunjeni univerzitet“.

Inicijativa „Pobunjeni univerzitet“, koju je potpisalo 1.600 zaposlenih na univerzitetima i institutima u Beogradu, javno je podržala studente u njihovim zahtevima. Profesori su istakli da ne pristaju na pretnje studentima i da ne žele da ćute. Tražeći način da aktivno učestvujemo u zajedničkoj borbi koja se širi i intenzivira, sazrela je potreba da se zaposleni na univerzitetima čvršće povežu i da nastupaju zajednički.

Tako će se naš glas probiti i do onih koji su do sada mislili da je reč isključivo o studentskoj blokadi, a da ih mi, njihovi pedagozi, samo formalno podržavamo. Do sada smo delovali u okviru svojih fakulteta i drugih naučno-istraživačkih ustanova. To više nije dovoljno. Ovo ne može biti samo studentski protest i studentska stvar.

Ozbiljnosti i istrajnost zajedništva, pa i mudrost koju su pokazali studenti, uverili su nas da ovoga puta mi treba da učimo od njih. Studenti su pokrenuli čitavo društvo. Zarad te borbe oni žrtvuju ne samo svoje vreme, nego i bezbednost koja je iz nedelje u nedelju sve više ugrožena. Kao što oni na svakom skupu poručuju, studenti ne ćute i mi, njihovi profesori, poručujemo – zaposleni na univerzitetu ne ćute. Ne pristajemo da se našim studentima preti da ih bilo ko gazi i prebija. Oni su budući stubovi ovog društva. Ako pretite njima, pretite i nama. Ako prebijate njih, prebijate i nas. Ako gazite njih, gazite i nas.

Zahtevi studenata su i naši zahtevi. Ispunite ih i prestanite da ugrožavate mladost i budućnost ovog društva i omalovažavate celokupnu akademsku zajednicu. Mi nismo ni uspavani, ni nezainteresovani. Mi smo pobunjeni univerzitet u pobunjenoj Srbiji“.