„Izgleda da Vučićevu vlast možemo da skinemo s vrata jedino i samo nekim novim zastrašivanjem građana, to jest isto onako kako je njegova autokratija i uspostavljena i kako se održava. Junsko-julska društvena gibanja oko projekta Jadar i kompanije Rio Tinto upravo to pokazuju – narod se najlakše mobiliše širenjem straha od neke opasnosti, realne ili prividne, svejedno, to nije presudno”, napisao je u ličnom stavu za „Danas” redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i inicijator ProGlasa Vladica Cvetković.

Zbog pitanja iskopavanja litijuma akademik Cvetković povukao se iz učešća koje ProGlas ima u protestima protiv Rio Tinta.

On je tokom gostovanja na N1 televiziji rekao da su se ozbiljne stvari izrekle od strane aktivista, te smo tako došli i do antirudarske histerije, ali i da u životu ne bi mogao da kaže da je projekat Jadar isplativ za Srbiju, jer nije čitao studiju.

U intervjuu za „Radar” na pitanje novinara da li ovakvi protesti imaju veće šanse za uspeh Cvetković je rekao: „Moguće, ali ja to vidim i kao našu nesrećnu realnost. Više puta sam rekao da kako god da ode s vlasti, za Vučića će to biti onako kako je zaslužio, nažalost, sad vidim da to važi i za nas kao narod”.

Dalje je naveo da bi za Vučića bilo najbolje da padne na izborima, kao i za nas građane, ali ako bude ovako, preko litijumskog ustanka ili neke druge slične panike, mišljenja je da neće biti dobro ni za njega ni za nas.

Odgovornost je zajednička

„Pritom, treba da nam bude jasno da je u tome odgovornost zajednička i da će posledice biti obostrano zaslužene. Narod koji jednog belodanog autokratu nije u stanju da obori zato što mu je obesmislio institucije, što godinama kontroliše medije i što se čak usudio i na izborne mahinacije, već tek onda kada ga neko obespameti nekim egzistencijalnim strahom, taj narod neće biti otporan ni na naredne uzurpatore vlasti”, naglasio je Cvetković.

I zaključio: „Da smo bili spremni da spavamo pored pruga zbog krađe izbora, bila bi to druga stvar, ali ako vlast promenimo uz ovoliko masovnog zastrašivanja, autokratiju ćemo reciklirati, a posle ove građanske euforije slediće novo klonuće demokratije u Srbiji”.

Nije sporna borba žitelja Gornjih Nedeljica

Ekološka odbrana Jadra i cele Srbije odavno predstavlja novi front protiv Vučića, ali zbog nje dolazi i do našeg ozbiljnog građanskog proklizavanja, napisao je Cvetković u svom tekstu.

„Nimalo nije sporna borba žitelja Gornjih Nedeljica protiv otvaranja rudnika litijuma u njihovom kraju, kao ni podrška koja im iz potpuno razumljive solidarnosti dolazi iz drugih delova Srbije, a ni to što taj talas narodnog nezadovoljstva opozicija pokušava da kanališe u svoju korist, ništa od toga nije upitno.”

I dodao da su pomenuti raspršivači kolektivnog straha, bilo da su akademske ili neakademske provenijencije, odradili „lavovski“ posao.

„Panični ekonarativ se potom veoma lepo primio kod tzv. slobodnih medija, što je ubrzo pokrenulo lančanu reakciju u glavama mnogih građana Srbije; došlo je do neviđene pojmovne strahoomraze: ljudi su počeli da se ježe čim čuju reči litijum, projekat Jadar, Rio Tinto, rudnik, geološka bušotina, da ne nabrajam dalje.”

Zaključio je da ne veruje u borbu protiv Vučićeve vlasti ukoliko ona ne predstavlja i akciju usmerenu i protiv svih budućih autokratija.

