16:26 Kokanović poziva na protest zbog privođenja aktivista

16:05 Određen pritvor aktivistima

Glumica i aktivistkinja Bojana Novaković rekla da je uhapšenih aktivistima određena presuda, gde je aktivisti Ivanu Blejiću određeno 40 dana pritvora, za prekršajni slučaj.

Aktivisti Nikola Ristić i Jevđenije Julijan Dimitrijević su dobili po 30 dana zatvora, za prekršajni slučaj, rekla je Novaković.

„To se nikada nije desilo. Mi smo čekali skoro tri i po sata da sudija napravi odluku, što je, naravno, neuobičajeno. Sudnica obično donosi odluku u roku od 15 minuta… Možda je gledao utakmicu ili je čekao pozive. Sudija se zove Goran Milutinović“, rekla je za N1.

14: 31 Advokat Terzić: Organizatori presluškivani

14: 02 Štimac: Ovde su ljudi koji brane svoja ognjišta i ja sam uz njih

On je pozvao i advokate da pruže pomoć privedenim aktivistima.

Štimac je najavio da će uz narod koji se bori protiv iskopavanja litijuma ostati do kraja.

13: 09 Movsesijan: Vučiću, puštaj pritvorene aktiviste napolje

Aris Movsesijan iz Pokreta slobodnih građana pozvao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića da pusti sve koji su pritvoreni tokom blokada železničkih stanica u Prokopu i na Novom Beogradu, ocenjujući da je to čin dobre volje da se primire strasti u ovom trenutku.

Upitan kako gleda na to što su demonstranti blokirali prugu, on kaže da je to njihov protest, „opozicija se nije mešala u organizaciju, imaju pravo da rade mirne proteste na sebi svojstven način“.

12: 20 Vučić: Biću najgori mogući policajac za Rio Tinto, možemo da razgovaramo o referendumu