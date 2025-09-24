Svet: SAD i Velika Britanija

24.септембар 2025. Danica Ilić

Kad su vođe magarci

Kada su novinari američkom predsedniku postavili pitanje o Piteru Mendelsonu, “princu tame”, britanskom ambasadoru u SAD koji je povučen s funkcije nedugo pošto je na nju postavljen, Donalda Trampa je naprasno pogodila amnezija: kratko je odgovorio da ga se ne seća. Obojicu, međutim, povezuju bliske veze sa osuđenim seksualnim grabljivcem Džefrijem Epstinom

Rat u Gazi

24.септембар 2025. B. B.

Srbija ponovo apelovala da se oslobodi Alon Ohel

Roditelji Alona Ohela, državljanina Srbije kojeg je 7. oktobra 2023. godine kidnapovao Hamas, kažu da njihov sin gubi vid na desnom oku i zahtevaju da ga pregleda oftalmolog

Rat u Gazi

22.септембар 2025. B. B.

Kriza bez konca i kraja: Novi talas priznanja Palestine

Nezavisnu Palestinu priznale su Kanada, Australija, Velika Britanija i Portugal, a sličan potez najavile su i Francuska, Belgija Malta, Andora i Luksemburg. Time, međutim, sukob nije ništa bliže kraju, a ni rešenje se ne nazire