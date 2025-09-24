Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je učesnike 80. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da niko u Evropi nije bezbedan zbog Rusije, ali i da UN već decenijama ništa više od saopštenja nije preduzeo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je upozorio je na ubrzani razvoj oružja, ali i ocenio da su međunarodne institucije nedovoljno efikasne i da nema nijedne koja bi mogla da obustavi krvoproliće.

„Šta Sudan ili Somalija ili Palestina, ili bilo koji drugi narod koji živi u ratu može stvarno očekivati od UN ili globalnog sistema? Decenijama – samo saopštenja i saopštenja. I čak sve što se dešava u Gazi ostaje bez izlaznog rešenja“, rekao je Zelenski, koji je govor u GS UN počeo ponovnim apelom za više vojne pomoći Ukrajini.

Pominjući NATO, Zelenski je rekao da čak ni članstvo u tako dugogodišnjoj vojnoj alijansi ne znači automatski da je osigurana bezbednost, javlja Rojters.

Uveren da je Ukrajina „samo prva“ na udaru Rusije, Zelenski je rekao da „ruski dronovi već lete širom Evrope“ i da su se „ruske operacije raširile“ po drugim državama.

„Nedavno su ruski dronovi narušili poljski vazdušni prostor i samo su četiri oborena“, rekao je Zelenski.

„Od Rusije niko u Evropi nije bezbedan“

Ruski predsednik Vladimir Putin, kako je dodao, želi da nastavi rat protiv Ukrajine proširujući ga na druge, zbog čega smatra da se „niko ne može osećati bezbednim trenutno“.

Zelenski je istakao da je u utorak imao dobar sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i da je razgovarao u Njujorku sa mnogim drugim liderima, na osnovu čega je uveren da se mnogo toga može promeniti.

„Naravno, radimo sve što možemo da osiguramo da Evropa zaista pomogne, i naravno da računamo i na Sjedinjene Države. Cenim pomoć koju dobijamo. Da, mnogo toga zavidi od Grupe 7 i Grupe 20. Ali na kraju, mir zavisi od svih nas, od Ujedinjenih nacija. Stoga, nemojte ostati nemi dok Rusija i dalje odugovlači ovaj rat. Molim vas, progovorite i osudite ga“, poručio je Zelenski.

Dronovi su ogromna opasnost

Predočivši mračnu sliku načina na koji dronovi prete nacionalnoj bezbednosti, Zelenski je rekao da vojna tehnoloogija ne mari više za geografiju, već je sada preoblikuje.

„Nedavno su aerodromi u Evropi morali da se zatvore zbog dronova“, rekao je on, referišući na incident na aerodromu u Kopenhagenu.

„Vlasti čak ne mogu da kažu koji su dronovi u pitanju, niti ko ih je poslao i odakle“, naveo je Zelenski, ocenjujući da će se situacija u tom pogledu samo pogoršavati.

Prema njegovim rečima, kompanije sada već rade na dronovima koji mogu oboriti druge dronove.

„Samo je pitanje vremena kada će dronovi ne samo obarati jedni druge, već će napadati kritičku infrastrukturu i ciljati ljude sami, potpuno autonomno i bez učešća ljudi, izuzev nekolicine koji kontrolišu sisteme veštačke inteligencije“, kazao je Zelenski, ukazujući da dronovi imaju važnu ulogu u ukrajinskoj odbrani u ratu sa Rusijom.

Na osnovu ukrajinskog iskustva, Zelenski je rekao da danas niko ne može bilo kome da garantuje sigurnost, osim snažnih saveza.

„Samo snažni partneri i samo sopstveno oružje… Ako želite mir, i dalje morate da radite na oružju“, rekao je Zelenski, ocenjujući da „oružje odlučuje ko će da preživi“.

Zelenski je zvaničnicima u GS UN rekao da su savršeno svesni toga da međunarodno pravo ne funkcioniše u potpunosti ako nemate moćne prijatelje koji su zaista voljni da stanu uz vas.

„Čak ni to ne funkioniše bez oružja“, dodao je Zelenski.

Izvor: FoNet