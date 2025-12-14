Ukrajina je na insistiranje Rusije odustala od strateškog cilja da se priključi NATO-u. "To je kompromis sa naše strane“, rekao je Volodimir Zelenski uoči mirovnih pregovora sa američkim izaslanicima u Berlinu

Ukrajina je odustala od želje da se priključi NATO-u u zamenu za bezbednosne garancije Zapada kao kompromis za okončanje rata sa Rusijom, izjavio je 14. decembra njen predsednik Volodimir Zelenski, uoči razgovora sa američkim izaslanicima koji će se u Berlinu voditi dva dana, a prenosi agencija Beta.

Taj potez ispunjava jedan od ratnih ciljeva Rusije, iako se Kijev do sada snažno protivio ustupanju teritorije Rusiji, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Zelenski je danas izjavio da su bezbednosne garancije Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Evropske unije (EU) i drugih partnera, umesto članstva u NATO, kompromis sa ukrajinske strane.

NATO je garancija bezbednosti

„Od samog početka, želja Ukrajine je bila da se pridruži NATO, to su stvarne garancije bezbednosti. Neki partneri iz SAD i Evrope nisu podržali ovaj pravac“, rekao je on novinarima.

Zelenski je naveo da „danas bilateralne bezbednosne garancije Ukrajine i SAD, kao i od evropskih kolega i drugih zemalja – Kanade, Japana – predstavljaju priliku da se spreči još jedna ruska invazija“.

„I to je već kompromis sa naše strane“, rekao je on i dodao da bi bezbednosne garancije trebalo da budu pravno obavezujuće.

Putinov zahtev

Predsednik Rusije Vladimir Putin je više puta zahtevao da Ukrajina zvanično odustane od članstva u NATO i povuče vojsku sa oko 10 odsto teritorije Donbasa, kao i da Ukrajina treba da bude neutralna zemlja.

Zelenski je ranije zatražio „dostojanstven mir“ i garancije da Rusija neće ponovo napasti Ukrajinu, dok se spremao da se sastane sa američkim izaslanicima i evropskim saveznicima u Berlinu kako bi se okončao rat koji traje od februara 2022. godine. Specijalni izaslanici predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Džered Kušner (Jared Kushner) stigli su ranije danas u Nemačku kako bi razgovarali sa Zelenskim i evropskim zvaničnicima.

Zelenski je stigao u Berlin

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao je danas u Berlin, gde bi trebalo da se sastane sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, u nastavku razgovora o mogućnostima okončanja rata u Ukrajini, dok bi sutra trebalo da razgovara i sa evropskim liderima.

Dok se borbe sa ruskim snagama u Ukrajini nastavljaju, Zelenski bi sutra trebalo da se sastane sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, koji će ugostiti i druge evropske lidere, uključujući britanskog premijera Kira Starmera, kao i zvaničnike NATO i Evropske unije, javlja Frans pres.

Zelenski je uoči berlinskih sastanaka izjavio da se nada da će Sjedinjene Američke Države pre podržati ideju o „zamrzavanju“ sadašnje linije fronta nego zahtev Moskve da joj bude predata cela oblast Donbasa.

Najpravednija opcija

„Najpravednija moguća opcija je da ‘ostanemo gde smo'“, rekao je Zelenski novinarima u onlajn brifingu. On je dodao da zna da Moskva ne gleda blagonaklono na tu ideju, ali bi voleo da SAD podrže Kijev po tom pitanju.

Ukrajinski zvaničnici nedavno su saopštili da su poslali Vašingtonu revidirani nacrt mirovnog plana na kojem insistiraju SAD, a prema rečima Zelenskog, nije dobio bilo kakav odgovor na ukrajinske primedbe, mada je dobio određene signale i biće „spreman na dijalog koji počinje danas“.

Evropljani i Ukrajinci traže od SAD da pruže „bezbednosne garancije“ pre nego što Kijev uđe o pregovore o bilo kakvim teritorijalnim ustupcima.

Prema poslednjoj verziji američkog plana, Ukrajina bi trebalo da se pridruži Evropskoj uniji već početkom 2027. godine, kako je rekao za AFP visoki zvaničnik upoznat sa sadržajem tog dokumenta, koji je tražio da ostane anoniman.

Izvor: Beta/FoNet