Prvu damu Venecuele Siliju Flores opozicija optužuje za kršenja zakona, korupciju i nepotizam. Tramp je tereti za narko-terorizam, pa su američki specijalci i nju zarobili zajedno sa Nikolasom Madurom

Silija Flores, koja je oteta zajedno sa svojim mužem, predsednikom Venecuele Nikolasom Madurom, po obrazovanju je advokatica. Prva dama Venecuele postala je 5. marta 2013.godine.

Članica je Ujedinjene socijalističke partije Venecuele (PSUV) i igrala je ključnu ulogu u venecuelanskoj politici, posebno u periodu Bolivarske revolucije koju je otpočeo pokojni predsednik Venecuele i Madurov prethodnik Ugo Čavez.

Kao prva dama, Flores je poznata po snažnoj podršci Maduru, uključujući i javne nastupe i ulogu u vladi. Uporedo s tim suočavala se sa brojnim optužbama za korupciju, nepotizam i povezanost sa trgovinom drogom.

Rođena je u porodici niže srednje klase, sa skromnim ekonomskim resursima , što je često isticala u svojim govorima, a koji su za cilj imali njeno povezivanje sa siromašnim slojevima venecuelanskog društva.

Studirala je pravo i postala advokatica, fokusirajući se na odbranu političkih aktivista. Njena karijera je započela u privatnoj praksi, ali je brzo prešla u političku arenu.

Politička karijera

Istakla se 1992. godine, kada je vodila tim za odbranu Uga Čaveza nakon njegovog neuspelog pokušaja državnog udara. Ta odbrana je bila uspešna, pa je Čavez pušten iz zatvora 1994. godine, što je značajno doprinelo njenom meterorskom usponu u Čavezovom krugu.

Godine 2000. Flores je izabrana u Narodnu skupštinu i, nakon što je osvojila drugi mandat, 2006. godine postala je prva žena koja je predsedavala zakonodavnom telu.

Njeni kritičari, uključujući bivšeg tužioca Zaira Mundaraja, optuživali su je da je postavila rođake i lojaliste na ključne sudijske pozicije, što je dovelo do politizacije pravosuđa. Kao dokaz za takve tvrdnje naveli su da sudovi nisu doneli nijednu presudu protiv države Venecuele u protekle dve decenije, što ukazuje na korupciju i nedostatak nezavisnosti.

Foto: AP Photo/Ariana Cubillos Silija Flores i Nikolas Maduro pozdravljaju pristalice nakon Madurove inauguracije 2025. godine

Brak sa Nikolasom Madurom

Madura je upoznala 1990-ih tokom sudskih procesa protiv Čaveza, kada je bio njen pomoćnik. Bili su u vezi dugo pre nego što su se venčali u julu 2013. godine. Prethodno je bila udata za Voltera Ramona Gavidiju, sa kojim ima sina, a usvojila je i sina svoje pokojne sestre.

Kao prva dama bila je aktivna u podršci Maduru, često se pojavljujući sa njim na javnim događajima i u medijima. Poznata je po svojoj ulozi u vladi, gde je decenijama savetovala vladajuću partiju. Opozicija je optužuje da je „Lejdi Magbet“, odnosno da je delovala kao uticajna figura iz senke koja je pomogla u izgradnji Čavezovog revolucionarnog projekta i podržavala Madurove autoritarne mere, uključujući suzbijanje protesta opozicije.

Na primer, tokom krize 2017. godine, podržavala je formiranje Ustavotvorne skupštine koja je zaobišla opoziciono vođenu Nacionalnu skupštinu, što je opozicija videla kao državni udar. Vodila je i TV emisiju u kojoj je promovisala vladine politike, a Maduro ju je javno hvalio kao ključnog saveznika „u borbi protiv imperijalizma“. Njena podrška Maduru je bila posebno vidljiva tokom sankcija i kriza, gde je optuživala opoziciju i strane sile za destabilizaciju zemlje.

Foto: AP Photo/Ariana Cubillos Pristalica Madurovog režima nosi šešir sa lutkama iz TV emisije „Super Bigot“, zasnovane na predsedniku Nikolasu Maduru i prvoj dami Siliji Flores, tokom protesta kojim se zahteva njihovo puštanje iz američkog pritvora.

Kršenja zakona i optužbe opozicije

Optužbe na njen račun u Venecueli i iz inostranstrva su mnogobrojne, a tiču se kršenja zakona, korupcije i nepotizma.

Optužena je da je zaposlila brojne rođake u Nacionalnoj skupštini – izveštaji navode 16 članova porodice u jednoj kancelariji. Rođaci su uklonjeni 2012. godine, ali su dobili druge položaje u vladi. Ona je to negirala i ocenila optužbe kao „klevetničku kampanju“, tvrdeći da su njeni rođaci unapređeni na osnovu zasluga i da je ponosna svojom porodicom. Opozicija je to videla kao klasičan primer korupcije i nepotizma.

Njena dva nećaka uhapšena su na Haitiju 2015. godine zbog pokušaja da transportuju 800 kilograma kokaina u Njujork. Naredne godine oni su u SAD osuđeni na 18 godina zatvora zbog trgovine drogom u cilju održavanja porodične moći. Flores je optužila SAD za otmicu nećaka i napad na suverenitet Venecuele, a opozicija je to koristila da optuži Flores i Madura za podršku narko-kartelima.

Optužena je za pljačku državnih resursa i neobjašnjivo bogatstvo porodice, uključujući luksuzne kuće u glavno gradu Karakasu. Njen sin, sa malom službenom platom, navodno je putovao privatnim avionima do skupi destinacija u SAD i Evropu u 2015. i 2016. godini, sa troškovima od 20.000 dolara po letu. Opozicija tvrdi da je to dokaz korupcije bazirane na trgovini narkoticima.

Nakon što su je, zajedno sa Madurom oteli američki specijalci, Flores je u SAD optužena za zaveru s ciljem da izvozi kokain, zaveru za narko-terorizam i druge optužbe povezane sa trgovinom drogom i oružjem. Optužnica uključuje nju, Madura i njihovog sina. Maduro je branio Flores, tvrdeći da je njen jedini zločin što je njegova supruga. Opozicija u Venecueli vidi ovo kao potvrdu dugogodišnjih optužbi za autoritarnu vladavinu i kriminal.

Flores je pod sankcijama Kolumbije, gde joj je zabranjen ulazak od januara 2019; Kanade od 2018. godine, zbog podržavanja korupcije i ugrožavanja demokratije; Paname od 2018. godine, zbog pranja novca i SAD od 2018. godine, zbog pljačke državnih resursa.

Opozicija, uključujući i bivšeg državnog tužioca, optužuje Flores da je „fundamentalna figura za korupciji u Venecueli“, i zbog toga što je podržavala Madurove mere protiv opozicije, uključujući hapšenja i suzbijanje protesta. Maduro je te optužbe ocenio kao deo „imperijalističke kampanje“ protiv Venecuele.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.