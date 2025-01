Broj poginulih u zemljotresu magnitude 6,8 stepeni Rihterove skale u autonomnom regionu Tibet na jugozapadu Kine porastao je na 126, a preko 130 ljudi je povređeno, javila je u novinska agencija Sinhua.

Snažan zemljotres je u utorak ujutru pogodio udaljeni region Tibeta, javljaju kineski državni mediji, a potresi su se osetili u susednom Nepalu i delovima severne Indije.

Najmanje 130 osoba je povređeno u zemljotresu, dok je više od 1.000 kuća oštećeno u okrugu Tingri, gde se nalazi epicentar, javila je državna novinska agencija Sinhua.

Geološki zavod Sjedinjenih Država (USGS) saopštio je da je zemljotres jačine 7,1 stepen pogodio u 9.05 po lokalnom vremenu i da je praćen višestrukim naknadnim potresima, piše CNN.

I USGS i Kineski centar za mreže zemljotresa saopštili su da je epicentar bio visoko na udaljenoj tibetanskoj visoravni blizu himalajske granice sa Nepalom, oko 50 milja severno od Mont Everesta.

Potresi se osetili čak do Katmandua, glavnog grada Nepala.

„Bilo je veoma snažno. Ljudi su istrčali iz svojih kuća. Mogli ste da vidite kako su se žice sa stubova olabavile“, rekao je Bišal Nat Upreti iz Nepalskog centra za upravljanje katastrofama, nevladine organizacije u Katmanduu.

Video snimci sa društvenih mreža pokazuju oštećene krovove, fasade prodavnica i gomile otpada na ulicama okruga Lhatse, oko 80 kilometara od epicentra. Oštećeni su i neki automobili i motocikli parkirani pored puta, pokazao je snimak.

