Rusko-ukrajinski sukob

19.avgust 2025. I.M.

Tramp: U toku pripreme za susret Putina i Zelenskog

Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je da je nakon sastanaka sa evropskim liderima telefonom razgovarao sa Vladimirom Putinom i započeo organizaciju susreta ruskog i ukrajinskog predsednika. Planiran je i trilateralni sastanak u kojem bi učestvovao i Tramp.

Zelenski i Tramp u Beloj kući

Mirovni pregovori

18.avgust 2025. B. B.

Zelenski sa Trampom u Vašingtonu: Stiže podrška iz Evrope

Evropski šefovi država i vlada pohitali su u Vašington da budu uz Volodimira Zelenskog prilikom njegovih razgovora sa Donaldom Trampom o ceni mira u Ukrajini. Postoji bojazan da su se Tramp i Putin dogovorili nešto što ne odgvora ni Ukrajincima ni Evropljanima