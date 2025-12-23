Epicentar trgovine narkoticima

22.decembar 2025. Žombor Peter / DW

Mjanmar: Šampion u proizvodnji opijuma

Mjanmar je danas najveći svetski proizvođač opijuma, a droga proizvedena u toj zemlji sve češće završava i na tržištima Afrike i Evrope, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija.