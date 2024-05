Slovački premijer Robert Fico teško je ranjen kada je na njega pucano u gradu Handlova, udaljenog 150 kilometara od Bratislave, javljaju mediji. Pucnjava se dogodila ispred Doma kulture, gde se prethodno održavala sednica vlade. Prema prvim informacijama, nakon što je slovački premijer Fico izašao i prišao okupljenima da ih pozdravi, pogođen je sa više hitaca u stomak i grudi i njegovo stanje je veoma ozbiljno i životno je ugrožen.

Napadač mu je, navodno, pre njegovog čina vikao „Robo, dođi ovamo“ i tada je počela pucnjava. Posle napada, Fico je pao na zemlju. Napadača, za koga tamošnja televizija Joj navodi da je reč o 71-godišnjem muškarcu, policija je odmah privela. Premijera u ovom trenutku helikopterom prevoze u bolnicu u Banskoj Bistrici.

Predsednica Slovačke Zuzana Čaputova oštro je osudila atentat na premijera. „Ja sam šokirana. Želim Robertu Ficu puno snage u ovom kritičnom trenutku da se oporavi od napada“, napisala je ona.

Potpredsednik Skupštine i lider jedne od vladajućih stranaka SNS Andrej Danko izrazio je podršku premijeru Robertu Ficu, koji je upucan u sredu. Prema njegovim rečima, očigledno je da je to rezultat društvenog sukoba. „Još uvek ne želim da verujem da bi neko u društvu bio voljan da pređe takve granice. Očigledno mi je da je to rezultat društvenog sukoba i on mora da se okonča“, izjavio je Danko.

I predsednik opozicione Progresivne Slovačke Mihal Šimečka šokiran je i zgrožen pucnjavom na premijera Roberta Fica posle sednice vlade u Handlovoj. „Nedvosmisleno i najoštrije osuđujemo svako nasilje. Verujemo da će premijer Fico biti dobro i da će ovaj strašni čin biti rasvetljen u najkraćem mogućem roku“, naglasio je Šimečka.

Slovački premijer Robet Fico, inače, poznat po svojoj politici koja se fokusirala na očuvanje nacionalnih interesa Slovačke, smatra se političarem koji izuzetno polarizuje slovačku javnost. Ipak, jedan je od retkih evropskih lidera koji ima potpuno drugačije mišljenje po pitanju rata u Ukrajini od onoga što se smatra evropskim mejnstrimom. Zagovara diplomatsko rešenje i apeluje na dijalog između sukobljenih strana. Odbacujući crno-belu sliku ukrajinskog sukoba kakvu plasiraju Vašington i Brisel, Robert Fico protivi se naoružavanju Kojeva i prekinuo je slovačku isporuku oružja kada je po treći put postao premijer zemlje.

„Napad na premijera je napad na državu, kao i na unutrašnju bezbednost Slovačke. To je izjavio predsednik opozicione SaS Branislav Greling. „Eskalacija koja se dešava u društvu može dovesti do ovoga što sada doživljavamo“, dodao je on

I češki premijer bio je šokiran napadom na Roberta Fica. “Ne smemo tolerisati nasilje, njemu nije mesto u društvu”, napisao je Petr Fiala.

Oglasila se i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, koja je oštro osudila napad na premijera Slovačke.

„Takvi akti nasilja nemaju mesta u našem društvu i potkopavaju demokratiju, naše najdragocenije opšte dobro. Moje misli su sa premijerom Ficom i njegovom porodicom“, napisala je fon der Lajen na društvenoj mreži X.