Evropska unija isporučila je Ukrajini više od 980.000 granata, rekao je visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbednost, Džozef Borelj, prenosi Radio Slobodna Evropa.

On je za ukrajinski list „Evropska pravda“ rekao da će cilj za isporuku od ukupno milion granata biti dostignut „vrlo brzo“.

„Znam da smo se obavezali da ćemo dostići ovaj nivo do proleća – i nismo uspeli. Ali to možemo da uradimo do kraja godine“, dodao je, prenosi Rojters.

Borelj je 9. novembra boravio u Kijevu. Cilj posete je bio da uveri Ukrajinu u podršku Brisela.

To je prva poseta jednog visokog evropskog zvaničnika nakon pobede republikanca Donalda Trumpa na predsedničkim izborima u SJedinjenim Državama.

Pobeda Trampa zabrinjava Ukrajinu i Evropu, koji strahuju da će novi američki predsednik okončati podršku Vašingtona Kijevu u borbi protiv ruske invazije, prenosi AFP.

„Poruka je jasna. Evropljani će nastaviti da podržavaju Ukrajinu“, rekao je Borrelj, za koga se očekuje da napusti funkciju u decembru.

„Podržavali smo Ukrajinu od početka, a za moju poslednju posetu Ukrajini, prenosim istu poruku. Podržat ćemo vas koliko god možemo“, rekao je Borrelj 9. novembra.

Od početka ruske invazije 2022. godine, Evropa je potrošila oko 125 milijardi dolara za podršku Ukrajini, dok su Sjedinjene Države izdvojile više od 90 milijardi dolara, prema studiji Instituta Kiel.