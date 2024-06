Najnapredniji ruski višenamenski borbeni avion Su-57 prvi put je pogođen i oboren na aerodromu Ahtubinsk u Astrahanskoj oblasti unutar Rusije, 589 kilometara od linije fronta, objavila je ukrajinska agencija Ukrinform pozivajući se na saopštenje pres službe Odbrambene obaveštajne službe Ukrajine (DIU).

U saopštenju se navodi da je avion pogođen 8. juna „na teritoriji aerodroma Ahtubinsk u Astrahanskoj oblasti Ruske Federacije, 589 kilometara od linije fronta“.

Napominje se da o tome svedoče satelitski snimci na kojima se vidi da je 7. juna Su-57 bio netaknut, ali su se 8. juna u njegovoj blizini pojavili krateri od eksplozije i karakteristična mesta kao posledica požara.

Ukrinform podseća da je Su-57 najnapredniji borbeni avion Moskve, sposoban da za udare koristi krstareće rakete Kh-59 i Kh-69 (u zapadnoj tipologiji X-59 i X-69) i da Vazdušno-kosmičke snage Rusije imaju u upotrebi samo nekoliko tih borbenih aviona.

„Poraz Su-57 je prvi takav slučaj u istoriji“, naglasili su ukrajinski obaveštajci.

Istovrmeno, agencija AP prenosi saopštenje Kijeva da su ukrajinske snage pogodile ultramoderni ruski ratni avion stacioniran u vazduhoplovnoj bazi na skoro 600 kilometara od linije fronta, navodeći kako se to desilo nakon što su zapadni saveznici dozvolili Ukrajini da koristi njihovo oružje za ograničene napade unutar Rusije.

Glavna vojna obaveštajna služba Kijeva podelila je satelitske fotografije za koje je rekla da pokazuju posledice napada. Ako bude potvrđeno, to bi predstavljalo prvi poznati uspešan udar Ukrajine na borbeni avion Su-57, dvomotorni stelt lovac, hvali kao najnapredniji vojni avion Moskve.

Na jednoj fotografiji mogu se videti crni tragovi čađi i mali krateri koji su prošarani betonskom trakom oko parkirane letelice. Prema Glavnom obaveštajnom upravi ukrajinskog Ministarstva odbrane, napad se dogodio u subotu u bazi Ahtubinsk na jugu Rusije.

For the first time, a russian Su-57 jet was hit.

On June 8, 2024, a Su-57 multi-purpose fighter was hit on the territory of the Akhtubinsk air base in the Astrakhan region (russia), located 589 kilometers from the frontline.

Satellite images of the plane provide evidence of the… pic.twitter.com/XjgWxTEsa8

— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 9, 2024