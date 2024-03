Foto: John Thys, Pool Photo via AP

Danima nakon što je nemački kancelar Olaf Šolc skoro neuvijeno rekao da britanski i francuski vojnici direktno pomažu Ukrajincima da pucaju na Ruse ne smiruje se lavina napada na Šolca.

„Nož u leđa NATO“, glase neki od komentara koji stižu i iz Londona i iz Berlina.

Iako se čuju demanti da zapadni vojnici direktno učestvuju na ratištu, Šolcu se prebacuje da je odao „obaveštajne tajne“ partnera, pa se onda postavlja pitanje kakve je tajne odao ako se istovremeno tvrdi da je rekao neistinu?

Vest dolazi u jeku debate koju je izazvao francuski predsednik Emanuel Makron kad je rekao da „ne isključuje“ slanje kopnenih trupa u Ukrajinu i to samo par sati nakon što je sa Šolcom i drugim evropskim liderima pričao iza zatvorenih vrata u Jelisejskoj palati.

Makronove ideje su u Nemačkoj – a i drugde u Evropi – odbačene sa svih strana političkog spektra. Šolc je bio posebno izričit, rekavši da NATO nikada ne sme sebi dozvoliti da uđe u direktni rat sa Rusijom.

Kako je Šolc „istrtljao“ tajnu

No, Šolc je pod pritiskom kod kuće i spolja da „barem“ isporuči nemačke rakete tipa Taurus koje imaju domet od petsto kilometara.

„Preveliki domet“ za Šolca jer, kako kaže, tim oružjem bi ukrajinska armija lako mogla da cilja međunarodno priznatu teritoriju Rusije.

I onda je, tokom Šolcovog izlaganja o tome u utorak, kancelar rekao i ovo: „Radi se o oružju veoma velikog dometa. A to što Britanci i Francuzi doprinose na polju navođenja (raketa) do cilja i praćenja ciljeva – u Nemačkoj nije moguće. To zna svako ko se pozabavio ovim sistemima naoružanja.“

Drugim rečima, Šolc je rekao da Britanci i Francuzi na frontu direktno pomažu Ukrajincima da biraju mete i navode projektile. Ni manje ni više nego da već učestvuju u ratu.

Ljuti Britanci

Britanci su ljuti, piše vodeći nemački tabloid „Bild“. „Olaf Šolc je izgleda istrtljao da pomažu Ukrajincima u ispaljivanju raketa na ruske trupe – i time odao škakljive vojne tajne“, navodi list.

Misli se očito na britanski raketni sistem Storm Shadow, koji je sličan nemačkom Taurusu. Te projektile, koje Francuzi zovu Scalp-EG, koriste i Britanija i Francuska. Oni imaju domet od 250 kilometara, upola manje od Taurusa.

Britansko Ministarstvo odbrane je stvar donekle demantovalo, tvrdeći da se Britanija ne mešaju u ciljanje i da je to stvar Ukrajine. Dodali su da su na terenu jedino britanski instruktori koji obučavaju medicinske timove ukrajinske vojske, i ne učestvuju u borbama.

Ali, druge reakcije otkrivaju da Šolc nije pričao bezveze. „Ovo je eklatantna zloupotreba obaveštajnih podataka koja je namerno izneta kako bi se skrenula pažnja sa uzdržanosti Nemačke da opremi Ukrajinu svojim sistemom raketa dugog dometa“, kritikovao je Tobijas Elvud, bivši predsednik odbora za odbranu u Donjem domu britanskog parlamenta.

Kritike za Šolca i kod kuće

Šolcu se čak prebacuje da je režimu ruskog predsednika Vladimira Putina odao važne informacije. Ali, to je malo verovatno, kaže Džastin Kramp koji je na čelu Sibillajna, konsultantske kuće koja savetuje tajne službe.

„Britanska podrška Ukrajini teško da je novost za Moskvu s obzirom da informacije stalno cure, ali ova informacija se ranije stalno zataškavala. Šolc je sada probio to zataškavanje“, kritikuje Kramp.

Kod kuće su opozicioni Demohrišćani označili Šolcov potez kao „neodgovoran“ i podrivanje partnera u NATO-u.

„Zabio je nož u zajedništvo NATO-a“, rekao je oštro nemački stručnjak za bezbednost Maksimilijan Terhale, gostujući profesor na Londonskoj školi ekonomije. Time je, kaže, Šolc ugrozio saradnju sa Ukrajinom i javno izneo obaveštajne tajne najbližih partnera.

Britansko-francuski projektili Storm Shadow već duže su na raspolaganju Ukrajini koja je njima izvršila uspešne udare na ciljeve na Krimu i rusku crnomorsku flotu. Rakete mogu da se montiraju i na avione tipa Suhoj koje Ukrajinci imaju.

U januaru je objavljeno da nova isporuka tih raketa stigla u Ukrajinu. Francuska je do sada poslala pedeset komada, a Velika Britanija verovatno i više od toga. Nije poznato koliko tačno.