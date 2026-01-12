Administracija Donalda Trampa želi da isključi državu Minesotu iz istrage nakon što je jedan agent ICE u Mineapolisu ubio ženu na ulici. Snimci sugerišu da nije bila u pitanju samoodbrana

Savezni, državni i gradski zvaničnici u Sjedinjenim Državama spore se oko toga kako sprovesti istragu o pucnjavi u kojoj su u sredu (7. januar) ženu u Mineapolisu ubili službenici Imigracione i carinske službe (ICE).

Žrtva je Rene Nikol Gud (37), majka troje dece, za koju rođaci kažu da je upravo bila odvezla decu u školu pre smrti, piše DW.

Početne tvrdnje da je agent ICE pucao u samoodbrani dovedene su u pitanje nakon objavljivanja više snimaka svedoka i policajaca sa lica mesta.

Incident je izazvao proteste u Mineapolisu i u drugim gradovima širom SAD. Agenti ICE su potom u četvrtak u saveznoj državi Oregon pucali i ranili dve osobe.

Sporovi oko istrage

Nakon što je prvobitno najavila zajedničku istragu sa vlastima Minesote, administracija Donalda Trampa dala je Federalnom istražnom birou (FBI) isključivu nadležnost i isključila Minesotu i Mineapolis iz istrage.

Dru Evans, direktor Biroa za krivična istraživanja Minesote (BCA), rekao je da tako njegova policijska agencija neće imati pristup predmetu, dokazima i materijalu sa saslušanja.

U petak je gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej pozvao da se uspostavi zajednička istraga, rekavši da je BCA „dosledno sprovodio ovakve istrage ranije“.

„Ako nije problem da za stolom bude više ljudi koji su duboko posvećeni procesu, transparentnosti i koji su ovakve istrage već vodili, zašto ih onda ne uključiti u proces?“, zapitao je Frej, koji je najpre tvrdnje o pucnjima u samoodbrani označio kao bullshit.

Okružna tužiteljka Meri Moriarti i glavni tužilac Minesote Kit Elison izjavili su da će prikupljati video-snimke i izjave svedoka kako bi ispitali da li bi službenik ICE-a trebalo da bude optužen u Minesoti.

U saopštenju je Evans naveo da je BCA ponudio „ograničenu pomoć“ kancelariji okružne tužiteljke u prikupljanju, zavođenju i čuvanju dokaza „kako ne bi bili izgubljeni“. Dodao je da će dokazi biti prosleđeni FBI-ju.

Međutim, sporno je da li bi savezni agent mogao da se suoči sa optužbama na nivou Minesote. Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da službenik ima „apsolutni imunitet“ od krivičnog gonjenja na državnom nivou.

Moriarti je priznala da postoje prepreke za krivično gonjenje saveznih zvaničnika na nižem nivou, ali se nije složila sa Vensovom tvrdnjom da je imunitet agenta „apsolutan“.

„Mi imamo nadležnost da donesemo ovu odluku na osnovu onoga što se dogodilo“, rekla je Moriarti u petak. „Nije važno to što je u pitanju bio savezni službenik.“

Savezne i državne agencije su i ranije sarađivale na istragama. Jedna od poznatih bilo je policijsko ubistvo Džordža Flojda u Mineapolisu. Taj slučaj iz 2020. pokrenuo je masovne proteste Black Lives Matter.

Više snimaka ubistva

Snimci iz više uglova objavljeni su na internetu ili su ih pribavili mediji.

Na snimcima se vidi kako službenici imigracione službe prilaze vozilu Rene Gud dok je bilo parkirano poprečno u jednoj prigradskoj ulici.

Na pojedinim snimcima vidi se kako službenik naređuje ženi da izađe iz automobila. Vozilo zatim ide unazad, potom unapred i udesno, kao da pokušava da se udalji od službenika na licu mesta.

Treći službenik, za koga se vidi da mobilnim telefonom snima situaciju, izvlači pištolj i ispaljuje tri hica u vozilo.

Američka ministarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem izjavila je da je taj službenik tokom jedne akcije ICE u junu bio „vučen“ vozilom čiji je vozač pokušao da pobegne sa lica mesta.

Mediji su identifikovali službenika kao bivšeg pripadnika Nacionalne garde Indijane. Bio je raspoređen u Iraku 2004. i 2005. godine, a u ICE radi od 2015. godine.

Izvor: DW

