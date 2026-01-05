Odsjaj dva solitera na zaleđenom jezeru na kome se nalaze ptice

Nemačka

05.januar 2026. Nemanja Rujević

Sabotaža u Berlinu: Bez struje 45.000 domaćinstava

Najmanje 45.000 domaćinstava je u Berlinu po ciči zimi ostalo bez struje. Navodno je za to odgovorna ekstremistička levičarska grupa „Vulkan“ koja je u borbi protiv „imperijalističkog načina života“ uništila kablove. Koliko je Nemačka inftastruktura ranjiva?

Otmica Madura

03.januar 2026. S. Ć.

Tramp: Sada mi vodimo Venecuelu

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je na konferenciji za medije da svet nije video napad kakav je on izveo na Venecuelu, da će se narko-teroristi Maduru suditi u Americi, da će američke kompanije pokrenuti propali naftni biznis u Venecueli i da će SAD voditi zemlju dok ne dođe do pravedne tranzicije