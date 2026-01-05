Donald Tramp je zapretio da SAD mogle da izvedu i drugi vojni udar na Venecuelu ukoliko preostali članovi vlade ne budu sarađivali sa njim nakon otmice predsednika Nikolasa Madura

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da izvedu i drugi vojni udar na Venecuelu nakon hapšenja predsednika te zemlje Nikolasa Madura, ukoliko preostali članovi vlade ne budu sarađivali u njegovim naporima da se stanje u toj zemlji „dovede u red“, i dodao da su SAD „glavne“ u Venecueli.

Tramp je novinarima u predsedničkom avionu „Air Force One“ rekao i da su SAD nakon dešavanja tokom vikenda „preuzele kontrolu“ nad Venecuelom, ali da istovremeno komuniciraju sa novim rukovodstvom u Karakasu, prenosi „Gardijan“.

„Razgovaramo sa ljudima koji su upravo položili zakletvu. Ne pitajte me ko je glavni, jer ću vam dati odgovor koji će biti veoma kontroverzan“, naveo je Tramp, odgovarajući na pitanje da li je razgovarao sa privremenom liderkom, odnosno potpredsednicom Venecuele Delsi Rodrigez.

Na insistiranje novinara da pojasni svoju izjavu, Tramp je rekao da to znači da su Sjedinjenje Američke Države zapravo glavne u Venecueli.

Tramp nagovestio moguću akciju SAD u Kolumbiji

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Kolumbijom upravlja „bolestan čovek“, optužujući predsednika te zemlje Gustava Petra da proizvodi i prodaje kokain Sjedinjenim Američkim Državama, uz tvrdnju da „to neće još dugo trajati“, dodajući da mu američka intervencija u toj zemlju „zvuči dobro“.

Prema audio-snimku Trampovog razgovora sa novinarima u predsedničkom avionu „Air Force One“, na pitanje reportera da li to znači moguću američku operaciju u Kolumbiji, Tramp je odgovorio „zvuči mi dobro“, preneo je danas „Gardijan“.

Kolumbijski predsednik je ranije izjavio da njegova vlada zaplenjuje kokain u dosad nezabeleženim količinama, a prošlog meseca pozvao je Trampa da poseti Kolumbiju, najvećeg svetskog proizvođača kokaina, kako bi se uverio u napore vlasti da unište laboratorije za proizvodnju droge.

Petro je tokom vikenda američku akciju u Venecueli nazvao „napadom na suverenitet“ Latinske Amerike, upozorivši da bi mogla da dovede do humanitarne krize.

Pretnje i Iranu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Iran bio „veoma žestoko pogođen“ ukoliko tokom aktuelnih protesta u toj zemlji dođe do ubijanja demonstranata.

„Pažljivo to pratimo. Ako počnu da ubijaju ljude kao što su to činili u prošlosti, mislim da će ih Sjedinjene Američke Države veoma snažno pogoditi“, rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu „Air Force One“, preneo je danas „Figaro“.

Protesti su počeli 28. decembra prošle godine u Teheranu, kada su trgovci zatvorili svoje radnje u znak protesta zbog hiperinflacije i teške ekonomske situacije, a potom su prerasli u pokret sa političkim zahtevima.

„Propast Kube i „

Tramp je dodao i da bi vlada Kube uskoro mogla da se uruši, odbacujući mogućnost da SAD vojnim putem ubrzaju pad kubanske vlade, ali dodajući da ta zemlja opstaje samo zbog ekonomske podrške Venecuele.

„Izgleda da je Kuba spremna da padne. Ne znam da li će izdržati“, rekao je Tramp.

Američki predsednik je odbacio mogućnost da SAD vojnim putem ubrzaju pad kubanske vlade, navodeći da Kuba opstaje zahvaljujući ekonomskoj podršci Venecuele.

„Kuba preživljava samo zahvaljujući Venecueli“, rekao je Tramp. Istovremeno, Tramp je upozorio i susedni Meksiko, rekavši da ta zemlja „mora da se sabere jer (droga) juri kroz Meksiko“ i da će SAD morati da preduzmu nešto tim povodom. Meksička vlada je sposobna da reši problem, „ali nažalost, karteli su veoma jaki u Meksiku“, rekao je Tramp. „Karteli upravljaju Meksikom, sviđalo se to vama ili ne“, dodao je Tramp.

Izvor: Tanjug

