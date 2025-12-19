SAD

19.decembar 2025. I.M.

Tramp suspendovao lutriju za zelene karte

Posle nedavnih oružanih napada u Sjedinjenim Američkim Državama, Trampova administracija odlučila je da pauzira program lutrije za zelene karte, iako je reč o programu ustanovljenom zakonom

Rusko-ukrajinski sukob

18.decembar 2025. I.M.

EU samit: „Neka Rusija plati“

Neko će morati da plati štetu nastalu ratom u Ukrajini. Rusija to sigurno neće učiniti. Zbog toga će se na samitu Evropske unije diskutovati da se za to koristi zamrznuta ruska imovina u EU. To, međutim, povlači sa sobom razne probleme