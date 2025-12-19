Reklasifikacija marihuane u grupu droga sa „umerenim do niskim potencijalom za fizičku i psihološku zavisnost“ će znatno olakšati sprovođenje medicinskih istraživanja vezanih za tu biljku

Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je izvršnu naredbu kojom se ubrzava reklasifikacija marihuane, potez koji je lično opisao kao „zdravorazumski“, a koji je objašnjen naporom da se poveća istraživanje njene medicinske upotrebe, ali ne i time da se ona u potpunosti legalizuje.

„Ova naredba o reklasifikaciji će znatno olakšati sprovođenje medicinskih istraživanja vezanih za marihuanu, omogućavajući nam da proučimo koristi, potencijalne opasnosti i buduće tretmane. Imaće izuzetno pozitivan uticaj“, rekao je Tramp, a preneo CNN.

Naredba koja državnoj tužiteljki Pam Bondi nalaže da ubrza proces ublažavanja federalnih ograničenja, ali ne uključuje vremenski okvir, dolazi nakon intenzivne kampanje lobiranja industrije kanabisa.

Tramp je izjavio i da ga nikada nije toliko ljudi „zatrpalo“ zahtevima u vezi sa pomenutom reklasifikacijom.

Šta donosi reklasifikacija?

Prema klasifikaciji Uprave za suzbijanje droga (DEA) kanabis se trenutno smatra drogom iz prve grupe, zajedno sa heroinom, LSD-jem i ekstazijem, za koje se ne smatra da imaju bilo kakvu prihvatljivu medicinsku upotrebu.

Trampovom naredbom kanabis će biti reklasifikovana kao droga iz treće grupe, koja, prema DEA, ima „umeren do nizak potencijal za fizičku i psihološku zavisnost“.

„Činjenice primoravaju saveznu vladu da prizna da marihuana može biti legitimna u smislu medicinske primene kada se pažljivo primenjuje. U nekim slučajevima, ovo može da uključuje upotrebu kao zamenu za opoidnih lekova protiv bolova koji mogu da izazovu zavisnost i smrt “, rekao je Tramp, nazivajući potez „zdravim razumom“.

Bez promene krivičnog pravosuđa

Trampov postupak ne legalizuje marihuanu na federalnom nivou, iako je kanabis već legalan u saveznih nekoliko država. Naredba ne utiče na rekreativnu marihuanu i ne uključuje nikakve promene krivičnog pravosuđa.

Pored toga Bela kuća je pozvana da sarađuje sa Kongresom kako bi „ažurirala zakonsku definiciju konačnih kanabinoidnih proizvoda dobijenih iz konoplje“ nakon što je najnoviji zakon o vladinom finansiranju ograničio proizvode sa više od 0,4 miligrama THC-a (tetrahidrokanabinol, glavna psihoaktivna supstanca u kanabisu) po miligramu.

To su dobre vesti za zagovornike kanabidiola (CBD), prirodne materije koja se nalazi u smolastom cvetu biljke kanabisa, kao i za proizvođače konoplje, vlasnike preduzeća i neke pacijente koji se oslanjaju na CBD i koji su upozoravali nakon usvajanja odredbe.

