Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je da je nakon sastanaka sa evropskim liderima telefonom razgovarao sa Vladimirom Putinom i započeo organizaciju susreta ruskog i ukrajinskog predsednika. Planiran je i trilateralni sastanak u kojem bi učestvovao i Tramp.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je počeo da organizuje sastanak između predsednika Rusije i Ukrajine Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži TruthSocial napisao da je o tome razgovarao sa Putinom tokom telefonskog razgovora nakon sastanaka sa evropskim liderima u Beloj kući.

„Na kraju sastanaka, pozvao sam predsednika Putina i počeo da organizujem sastanak, na lokaciji koja će biti naknadno određena, između predsednika Putina i predsednika Zelenskog“, napisao je Tramp.

Dodao je da će nakon tog sastanka biti organizovan i trilateralni sastanka, kojem će pored Putin i Zelenskog i on prisustvovati.

„Ponovo, ovo je bio veoma dobar početni korak za rat koji traje skoro četiri godine“, naveo je Tramp.

Rekao je da su se njegovi sastanci u Beloj kući u ponedeljak fokusirali na bezbednosne garancije za Ukrajinu, koje bi „pružale razne evropske zemlje, u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama“.

„Svi su veoma srećni zbog mogućnosti MIRA za Rusiju/Ukrajinu“, napisao je Tramp.

Prethodno je nemački Bild javio da je Tramp prekinuo razgovor sa evropskim liderima i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim da bi telefonom pozvao ruskog kolegu Vladimira Putina.

Tramp je pre toga rekao da je u ponedeljak imao indirektan razgovor sa Putinom.

„On očekuje moj poziv kada završimo ovaj sastanak“, rekao je Tramp i dodao da će tokom razgovora sa ruskim liderom izneti ideju o trilateralnom sastanku Tramp-Putin-Zelenski.

Izvor: Tanjug