Zelenski i Tramp u Beloj kući

Mirovni pregovori

18.avgust 2025. B. B.

Zelenski sa Trampom u Vašingtonu: Stiže podrška iz Evrope

Evropski šefovi država i vlada pohitali su u Vašington da budu uz Volodimira Zelenskog prilikom njegovih razgovora sa Donaldom Trampom o ceni mira u Ukrajini. Postoji bojazan da su se Tramp i Putin dogovorili nešto što ne odgvora ni Ukrajincima ni Evropljanima