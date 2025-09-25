Donald Tramp je tokom Generalne skupštine UN prijavio kvarove na pokretnim stepenicama, teleprompteru i ozvučenju, nazvavši to „trostrukom sabotažom“. UN su najavile istragu

Generalni sekretar UN obavestio je Stalnu misiju SAD pri svetskoj organizaciji da je, na njen zahtev da se istraže događaji tokom govora predsednika Donalda Trampa, naređena detaljna istraga.

„Generalni sekretar je obavestio Stalnu misiju SAD da je već naredio detaljnu istragu i preneo je da su Ujedinjene nacije spremne da sarađuju potpuno transparentno sa odgovarajućim američkim vlastima da se utvrdi šta je izazvalo incidente na koje se pozivaju SAD“, napisao je u saopštenju portparol generalnog sekretara Stefan Dižarik.

U kratkom saopštenju objavljenom sinoć se kaže da je generalni sekretar UN dobio dopis od Stalne misilje SAD pri Ujedinjenim nacijama o događajima koji su se desili tokom posete predsednika Trampa sedištu UN 23. septembra.

Predsednik SAD Donald Tramp juče je zahtevao da UN odmah otvore „istragu“ zbog „trostruke sabotaže“ čija meta je, kako je tvrdio, bio dan ranije tokom svog govora na zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku.

When Trump and the First lady arrived at the United Nations, the escalator that led them up to the General Assembly stopped, jolting her and the president, who was behind her, to a halt before they steadied themselves and continued climbing up the metal steps… pic.twitter.com/2mLe9mMvb0 — Bloomberg (@business) September 23, 2025

Naveo je kvar pokretnih stepenica po njegovom dolasku u zgradu UN zbog čega su on i pratnja morali peške uz njih, zatim kvar „telepromptera“ – uređaja koji tekst govora projektuje na staklo pred licem govornika, te on ne mora da spušta pogled na papir, a naveo je i da mu je supruga Melanija rekla da je ozvučenje sale bilo toliko loše tokom njegovog govora da ga navodno ni ona nije mogla čuti.

Tramp je u dugačkoj, ljutitoj poruci na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao: „To nije bila slučajnost, to je bila trostruka sabotaža u UN. Trebalo bi da se stide. Šaljem primerak ovog pisma generalnom sekretaru (Ujedinjenih nacija) i zahtevam hitnu istragu“.

Izvor: Beta