Dani haosa u Nepalu

Svet

27.септембар 2025. Adil Bat (DW)

Generacija Z: U Nepalu ima još posla

Nepal se primirio posle dana haosa i svrgavanja vlasti. No, mladi kažu da posao ni izbliza nije gotov – valja sprečiti da se na izborima u martu na vlast vrati „stara korumpirana garda“

Ujedinjene nacije

26.септембар 2025. K. S.

Netanjahu za govornicom pred polupraznom salom

Premijer Izraela održao je govor na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a na početku njegovog govora, desetine delegata napustilo je salu. U Njujorku se održava i protest podrške Gazi

Tramp najavio carine od 30 odsto Evropskoj uniji

SAD

26.септембар 2025. B. B.

Tramp najavljuje nove carine, za lekove i do 100 odsto

„Od 1. oktobra primenićemo porez od 100 odsto na svaki farmaceutski proizvod sa markom ili koji je patentiran sem ako firma gradi svoju farmaceutsku fabriku u Americi“, najavio je predsednik SAD Donald Tramp