Svet
Generacija Z: U Nepalu ima još posla
Nepal se primirio posle dana haosa i svrgavanja vlasti. No, mladi kažu da posao ni izbliza nije gotov – valja sprečiti da se na izborima u martu na vlast vrati „stara korumpirana garda“
Donald Tramp, američki predsednik zatražio je od Vrhovnog suda da odobri njegovu odluku da se uskrati državljanstvo po osnovu rođenja deci čiji su roditelji ilegalni imigranti ili posetioci sa kratkoročnim vizama
Američki predsednik Donald Tramp zatražio je od Vrhovnog suda da odobri njegovu kontroverznu odluku da se uskrati državljanstvo po osnovu rođenja deci čiji su roditelji ilegalni imigranti ili posetioci sa kratkoročnim vizama, prenosi FoNet.
U zahtevu koji je podnet Vrhovnom sudu, državni pravobranilac Džon Zauer zatražio je od sudija da saslušaju argumente o tom pitanju početkom sledeće godine, što bi verovatno dovelo do presude do juna.
Ako Vrhovni sud prihvati taj raspored, to bi znatno pomoglo Trampovoj kampanji protiv automaskog državljanstva po rođenju nekoliko meseci pre izbora za Kongres, koji će biti ključni za Trampa da nastavi da sprovodi svoju agendu.
Tramp je potpisao izvršnu uredbu o ukidanju automatskog prava na državljanstvo po osnovu rođenja prvog dana po povratku na dužnost u januaru, ali ona nikada nije sprovedena, jer je četvoro saveznih sudija presudilo da ona jasno krši 14. amandman i dugogodišnji presedan Vrhovnog suda, prenosi N1.
„Odredba o državljanstvu iz 14. amandmana usvojena je kako bi se državljanstvo dodelilo oslobođenim robovima i njihovoj deci, a ne deci ilegalnih stranaca, turista i privremenih posetilaca. Jedan stav te odredbe zahteva više od samog rođenja na tlu SAD“, naveo je Zauer u dopisu.
Međutim, sve sudije okružnih sudova koje su razmatrale to pitanje poslednjih meseci odbacile su taj stav, često veoma oštro i ukazali na široki pravni konsenzus da skoro svako ko je rođen u SAD automatski stiče državljanstvo po rođenju.
Izvor: FoNet/N1
Da bi Izrael bio isključen iz takmičenja za Pesmu Evrovizije 2026. godine u Beču potrebna je apsolutna većina glasova članica Evropske radiodifuzne unije
Premijer Izraela održao je govor na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a na početku njegovog govora, desetine delegata napustilo je salu. U Njujorku se održava i protest podrške Gazi
„Od 1. oktobra primenićemo porez od 100 odsto na svaki farmaceutski proizvod sa markom ili koji je patentiran sem ako firma gradi svoju farmaceutsku fabriku u Americi“, najavio je predsednik SAD Donald Tramp
Alternativa za Nemačku stigla je u velikom stilu i na zapad zemlje – tamo gde mase Bugara i Rumuna zauzimaju čitave četvrti i žive od socijalne pomoći
