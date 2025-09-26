Francuska

25.септембар 2025. B. B.

Nikola Sarkozi osuđen na pet godina zatvora

Sud je proglasio nekadašnjeg predsednika Francuske krivim za kriminalno udruživanje u zaveri od 2005. do 2007. godine zbog finansiranja njegove kampanje sredstvima iz Libije, a u zamenu za diplomatske usluge