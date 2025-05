Foto: Pool via AP

Američki predsednik Donald Tramp započeo je u utorak svoju prvu veliku međunarodnu turneju tokom drugog mandata dolaskom u glavni grad Saudijske Arabije, Rijad, nakon čega će uslediti posete Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Inače, sve su to zemlje u kojima njegova kompanija, Trampova organizacija, planira luksuzne projekte u oblasti nekretnina.

Zanimljivo je da je Saudijska Arabija bila i prva destinacija njegove prve inostrane posete tokom prethodnog mandata, 2017. godine. Ta simbolika nije nimalo slučajna: Tramp ponovo bira Bliski istok kao pozornicu za demonstraciju američke moći, poslovne vizije i geopolitičke ambicije, u trenutku kada svet prati moguće preokrete u nizu globalnih kriza – od rata u Ukrajini i sukoba Izraela i Hamasa, do rastućih tenzija između Irana i Izraela, kao i situacije sa Hutima u Jemenu i brojnim tenzijama u Južnom kineskom moru.

Trampova trodnevna bliskoistočna turneja se, inače, dešava uoči planiranog mirovnog samita o Ukrajini koji bi trebalo da se održi u Istanbulu, uz posredovanje Turske i naravno SAD, a na kojem se očekuju razgovori o prekidu sukoba između Moskve i Kijeva. U tom širem kontekstu, Trampova turneja dodatno dobija na težini, jer ukazuje na američku želju da u novim geopolitičkim okolnostima povrati lidersku poziciju u svetu i u isto vreme odgovori na pojačani uticaj Kine i Rusije u regionu Bliskog istoka.

Velike investicije i strateški interesi

Šef Bele kuće je u Rijad sleteo u pratnji najviših američkih zvaničnika — državnog sekretara Marka Rubija, ministra odbrane Pita Hegseta, ministra trgovine Hauarda Latnika i ministra energetike Krisa Rajta. Na aerodromu su ih dočekali najviši saudijski zvaničnici, a samog Trampa je ispred parkiranog Air Force One aviona dočekao prestolonaslednik Mohamed bin Salman, što je izuzetan gest s obzirom na to da on retko lično dočekuje strane lidere na aerodromu.

Centralni deo Trampove posete Saudijskoj Arabiji čini Američko-saudijski investicioni forum, na kojem će biti prisutni i najviši rukovodioci američkih tehnoloških i finansijskih kompanija, uključujući Amazon, Gugl, Nvidia, Boeing, Blek rok i OpenAI. Među zapaženim učesnicima je i Ilon Mask, koji dolazi u svojstvu generalnog direktora kompanije X i Trampovog savetnika za efikasnost vlade.

Lova do krova

Saudijska Arabija je najavila investicije u SAD vredne 600 milijardi dolara, a Tramp procenjuje da bi ta cifra „mogla dostići i bilion“, navodi Foks njuz. Ključne oblasti ulaganja uključuju odbrambenu industriju, veštačku inteligenciju, transfer tehnologije i berzansko tržište. Pored toga, razgovaraće se i o mogućem civilnom nuklearnom programu i dodatnoj vojnoj i bezbednosnoj saradnji, što je u prošlosti bilo povezivano sa tzv. Avramovim sporazumima i potencijalnom normalizacijom odnosa između Saudijske Arabije i Izraela. Međutim, Rijad i dalje insistira da do priznanja Izraela i potpune normalizacije odnosa između ovih bliskoistočnih rivala neće doći bez konkretnih koraka ka formiranju palestinske države — stava koji izraelski premijer Benjamin Netanjahu i dalje rezolutno odbacuje, pa Trampova turneja ovog puta ni ne uključuje posetu Izraelu.

Tehnološka trka i ukidanje ograničenja

Poseta šefa Bele kuće regionu dolazi i kao trenutak preokreta u američkoj politici izvoza naprednih tehnologija. Tramp je najavio ukidanje Bajdenovih ograničenja na izvoz veštačke inteligencije i mikročipova ka Bliskom istoku, čime želi da ojača tehnološke veze sa zemljama kao što su UAE i Saudijska Arabija, koje teže digitalnoj transformaciji i pozicioniranju kao globalni inovacioni centri. Preokret SAD je vidljiv i u još jednoj strateškoj sferi – energetici. Naime, zahvaljujući značajnom porastu domaće proizvodnje nafte i gasa, Sjedinjene Američke Države danas u znatno manjoj meri zavise od uvoza energenata sa Bliskog istoka nego što je to bio slučaj u prethodnim decenijama.

Ambicije Emirata

Kada je u pitanju tehnološka transformacija i saradnja sa Vašingtonom, UAE su posebno ambiciozni: najavili su planove da u narednoj deceniji investiraju čak 1400 milijardi dolara u SAD, sa fokusom na AI, poluprovodnike, energetiku i proizvodnju. A od tekućih poslova, Stejt department je neposredno pre Trampove posete najavio prodaju oružja Abu Dabiju u vrednosti od 1,4 milijarde dolara, kako izveštava francuski Mond. Prodaja uključuje helikoptere „Činuk“ i logističku podršku za F-16 flotu, uprkos protivljenju određenih demokratskih zakonodavaca u Vašingtonu. Oni su kritikovali ulogu UAE u sukobu u Sudanu, kao i podršku koju ova zalivska zemlja pruža paravojnoj grupi Rapid Support Forces (RSF), koja se bori protiv nacionalne vojske u tekućem građanskom ratu.

Katar kao saveznik i posrednik

U Kataru, drugoj stanici Trampove bliskoistočne turneje, predviđeni su razgovori sa emirom Tamimom bin Hamadom Al Tanijem i poseta američkoj bazi Al Udeid, najvećoj američkoj vojnoj instalaciji na Bliskom istoku, koju Stejt department opisuje kao „neophodnu“ za operacije u regionu. Katar je 2022. godine, inače, dobio status glavnog ne-NATO saveznika, čime su odnosi ove zalivske zemlje sa SAD dodatno učvršćeni i produbljeni.

Katar se pozicionirao kao ključni regionalni posrednik — ne samo u pregovorima između Izraela i Hamasa, već i u širem kontekstu, uključujući rat u Gazi, Avganistan i kontakte sa novim sirijskim predsednikom Ahmedom al-Šarom, nakon svrgavanja s vlasti Bašara al Asada. Analitičari ocenjuju da Katar ovim diplomatskim angažmanima nastoji da očuva svoju stratešku važnost u očima Vašingtona. U gestu koji je nedavno izazvao veliku buru na američkoj političkoj sceni, Katar je Donaldu Trampu stavio na raspolaganje luksuzni kraljevski Boing 747-8, takozvanu ‘leteću palatu’, kao budući predsednički avion, šaljući time jasnu diplomatsku poruku o dubini i značaju bilateralnih odnosa.

Poseta Kataru ima, naravno, za cilj i učvršćivanje planova za proširenje biznisa porodice američkog predsednika u toj zemlji. U tom kontekstu, objavljena je informacija o planiranoj izgradnji luksuznog golf kompleksa vrednog 5,5 milijardi dolara pored glavnog grada Dohe, koji uključuje razvoj ekskluzivnih nekretnina, hotela i restorana, čime se dodatno šire poslovne aktivnosti Trampove porodice u regionu.

Saudijska Arabija u novoj ulozi

Analitičari posetu Donalda Trampa vide i kao šansu za Saudijsku Arabiju da se pozicionira kao stabilan, pouzdan i ambiciozan partner Vašingtona u regionu koji se brzo menja. Blumberg ističe da Rijad želi da pokaže ne samo investicioni potencijal, već i političku zrelost, posebno u svetlu dijaloga sa Iranom i pokušaja izbegavanja direktnog učešća u potencijalnim sukobima koji uključuju Teheran, Izrael i SAD. Takođe, nakon ubistva Džamala Kašogija, novinara i kritičara režima u Rijadu u saudijskom konzulatu u Istanbulu 2018. godine, Saudijska Arabija je pojačala napore da poboljša svoj međunarodni imidž kroz reforme i investicije u luksuzni turizam i sportske događaje, nastojeći da prikrije kršenja ljudskih prava i privuče strane investicije.

Repozicioniranje uloge SAD

Trampova poseta Bliskom istoku signalizira pokušaj Sjedinjenih Američkih Država da ojačaju svoju ulogu u regionu kroz diplomatske, ekonomske i bezbednosne inicijative. U trenutku kada se globalni odnosi redefinišu, a regionalne sile traže nova savezništva, šef Bele kuće koristi ovu turneju kako bi Ameriku pozicionirao kao ključnog posrednika i garanta stabilnosti. Iako ostaje da se vidi koliko će ove inicijative imati dugoročan efekat, jasno je da Vašington želi da ostane centralni akter u preoblikovanju Bliskog istoka.