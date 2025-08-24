Region
Štrajk: U Crnu Goru se ne može vozom
Do daljnjeg, zbog štrajka železničara, stoje vozovi Crne Gore što se odražava i na saobraćaj u Srbiji
U centru Moskve došlo je do eksplozije u poznatoj zgradi Centralne dečje prodavnice. Poginula je najmanje jedna osoba, a tri su povređene, od kojih su dve hospitalizovane
Najmanje jedna osoba je poginula, a tri su povređene u eksploziji koja se dogodila u zgradi Centralne dečje prodavnice u Moskvi.
Prema preliminarnim podacima, prenosi TASS, do eksplozije je došlo zbog dekompresije cilindra.
Staklena vrata su izbijena, plafonske pločice oštećene, a bilo je i malo dima.
🔵L’esplosione nel centro commerciale di #Mosca #CentralChildrensStore. Ad esplodere sarebbe stata una bombola di gas, lo riferisce Reuters. Secondo la testata russa Mash ci sarebbe un ustionato; sgomberata l’area.pic.twitter.com/KunSqrCmri
— Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 24, 2025
Vatrogasci nisu pronašli znake požara.
Prema podacima zdravstvenog odeljenja ruske prestonice, od tri povređene osobe, dve su hospitalizovane, a jednoj je na licu mesta ukazana medicinska pomoć.
Kako navodi TASS, hitne službe su ogradile zgradu duž njenog oboda, a saobraćaj u tom delu grada je ograničen.
Izvor: Tanjug
Do daljnjeg, zbog štrajka železničara, stoje vozovi Crne Gore što se odražava i na saobraćaj u Srbiji
Sedam sati je trajalo bdenje na kome je kardinal Mateo Zupi pročitao 12. 227 imena dece stradale u ratu Izraela i Hamasa
Doručak, ručak, večera, užine, a tamo svega što ti padne napamet. Prejedanje i bacanje hrane. Sada se u Turskoj ozbiljno razmišlja o ograničenju švedskih stolova u hotelima i restoranima
UN je zvanično 22. avgusta proglasio glad u gradu Gazi i naveo da je to prvi put da glad pogodi Bliski istok
Predsednik Rusije Vladimir Putin traži da se Ukrajina odrekne istočnog Donbasa, članstva u NATO-u i prisustva zapadnih trupa na svojoj teritoriji, a u slučaju da Kijev ne pristane na te uslove, rat će biti nastavljen
