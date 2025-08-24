U centru Moskve došlo je do eksplozije u poznatoj zgradi Centralne dečje prodavnice. Poginula je najmanje jedna osoba, a tri su povređene, od kojih su dve hospitalizovane

Najmanje jedna osoba je poginula, a tri su povređene u eksploziji koja se dogodila u zgradi Centralne dečje prodavnice u Moskvi.

Prema preliminarnim podacima, prenosi TASS, do eksplozije je došlo zbog dekompresije cilindra.

Staklena vrata su izbijena, plafonske pločice oštećene, a bilo je i malo dima.

🔵L’esplosione nel centro commerciale di #Mosca #CentralChildrensStore. Ad esplodere sarebbe stata una bombola di gas, lo riferisce Reuters. Secondo la testata russa Mash ci sarebbe un ustionato; sgomberata l’area.pic.twitter.com/KunSqrCmri — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 24, 2025

Vatrogasci nisu pronašli znake požara.

Prema podacima zdravstvenog odeljenja ruske prestonice, od tri povređene osobe, dve su hospitalizovane, a jednoj je na licu mesta ukazana medicinska pomoć.

Kako navodi TASS, hitne službe su ogradile zgradu duž njenog oboda, a saobraćaj u tom delu grada je ograničen.

Izvor: Tanjug