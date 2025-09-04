Najmanje 15 osoba je izgubilo život, a 18 je povređeno kada je popularna lisabonska uspinjača Glorija iskliznula iz šina i udarila u zgradu

Najmanje 15 osoba je poginulo, a 18 povređeno kada je popularna turistička atrakcija u Lisabonu, uspinjača Glorija, iskliznula iz šina i udarila u zgradu, saopštila je portugalska policija.

Portugalska služba hitne medicinske pomoći saopštila je da je petoro povređenih u teškom stanju. Preostalih trinaestoro, uključujući dete, zadobilo je lakše povrede.

Ranije je rečeno da je nekoliko ljudi ostalo zarobljeno u vozilu, ali su oni u međuvremenu oslobođeni, saopštile su vlasti.

Snimcima sa društvenih mrežama pokazuju da je žuta uspinjača prevrnuta i skoro potpuno uništena. Mogli su se videti ljudi kako beže nakon nesreće, dok se oko žičare širio dim.

Portugalski predsednik Marselo Rebelo de Souza izdao je saopštenje u kojem izražava „saučešće i solidarnost sa porodicama pogođenim ovom tragedijom“.

Nije jasno koliko je ljudi bilo u vozilu u trenutku nesreće, koja se dogodila u blizini Avenije Slobode oko 18 časova. Nije poznato ni da li su među poginulim i strani državljani.

Portugalski list „Observador“ je izvestio da se sajla otkačila duž trase šina, što je dovelo do gubitka kontrole i udara u obližnju zgradu.

Uspinjača Glorija jedna je od najpoznatijih znamenitosti i turističkih atrakcija u Lisabonu. Otvorena je 1885. godine, a elektrifikovana tri decenije kasnije.

Kultni žuti tramvaji zaštitni su znak Lisabona, koji je karakterističan po padinama.

Tramvajska kola koja su se otkačila prelazi oko 275 metara od Restauradoresa, trga u središtu Lisabona, do slikovitih, kaldrmisanih ulica područja zvanog Bairo Alto – ili visoko naselje – za samo tri minuta.

Nju, kao i ostale uspinjače, koriste stanovnici Lisabona, ali su takođe izuzetno popularne među turistima.

Vlasti Lisabona kažu da je prerano da se utvrditi uzrok ovog incidenta – i koliko se ljudi nalazilo u vozilu.